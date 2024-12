Advierten del impacto de los pesticidas en la salud de los agricultores de invernadero

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) y de las Universidades de Granada y Almería ha analizado cómo la exposición crónica a pesticidas afecta la salud inmunológica de los agricultores que trabajan en invernaderos.

El estudio, publicado en Science of the Total Environment, muestra que estos trabajadores presentan alteraciones en proteínas inmunorreguladoras relacionadas con inflamaciones alérgicas y una inflamación sistémica de bajo grado. Estos cambios podrían incrementar el riesgo de enfermedades crónicas.

Marcadores de inflamación

La investigación incluyó a 175 agricultores expuestos a pesticidas y 91 personas no expuestas como grupo control. Durante una campaña agrícola, se analizaron 27 citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento en periodos de alta y baja exposición.

Los resultados revelaron un aumento significativo de interleucinas como IL-4, IL-6 e IL-13 en los trabajadores expuestos durante el periodo de mayor exposición. Además, se observaron incrementos en marcadores de inflamación crónica, como IL-1β, VEGF y Rantes.

“Nuestros hallazgos muestran que la exposición a pesticidas en los invernaderos no solo afecta al sistema inmunológico de los trabajadores, sino que también podría incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas a largo plazo. Es crucial mejorar las condiciones laborales, reforzar las medidas de protección y promover evaluaciones periódicas de la salud de estos trabajadores”, señaló Antonio Hernández, investigador principal del estudio.

Necesidad de medidas de protección

Los autores explican que las condiciones particulares de los invernaderos, como su estructura cerrada y el uso intensivo de pesticidas, exponen a los trabajadores a concentraciones más altas de estos productos. Esto altera el equilibrio de citoquinas del sistema inmunológico, favoreciendo el desarrollo de enfermedades crónicas de base inmunológica.

El estudio, financiado por la Junta de Andalucía, destaca la importancia de implementar métodos de monitoreo directo de la exposición y desarrollar intervenciones tempranas para mitigar los riesgos. También subraya la necesidad de adaptar las políticas de salud pública para proteger a los trabajadores agrícolas.

Esta investigación amplía el conocimiento sobre los efectos de la exposición ocupacional a pesticidas en la salud humana y refuerza la urgencia de medidas que garanticen entornos laborales más seguros, concluyen los autores.

Referencia:

Lozano-Paniagua, D. et al “A Th2-type immune response and low-grade systemic inflammatory reaction as potential immunotoxic effects in intensive agriculture farmers exposed to pesticides”. Science of The Total Environment (2024).