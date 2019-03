Aclarados los procesos químicos por los que el agua no penetra en el suelo tras un incendio

La repelencia al agua de un suelo es uno de los factores más fáciles de medir tras un incendio pero proporciona una gran cantidad de información sobre el riesgo de erosión. Según los expertos, es fundamental conocer el nivel de hidrofobicidad de cada área para tomar medidas adecuadas.

Los autores del estudio, publicado en la revista Land Degradation & Development, han empleado técnicas analíticas convencionales y avanzadas en las muestras de los suelos arenosos del Parque Nacional de Doñana, para demostrar que la repelencia al agua o hidrofobicidad en el suelo depende de dos factores.

"Por un lado la repelencia al agua depende de la cantidad de materia orgánica presente en el suelo antes del incendio, y, por otro, de la concentración de ácidos grasos en el suelo que evitan que el agua se infiltre", señala Nicasio T. Jiménez Morillo, autor del trabajo y estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla.

Conocer los compuestos químicos

El objetivo principal del estudio ha sido conocer y analizar los compuestos químicos presentes en la materia orgánica del suelo que provocan la hidrofobicidad del suelo tras el incendio. "Para ello es muy importante determinar la composición química de la biomasa vegetal antes y después de que se produzca el fuego para ver para ver qué compuestos son los que se eliminan o sintetizan tras el incendio", advierte Jiménez.

Para llevar a cabo esta investigación, los científicos utilizaron tanto técnicas analíticas convencionales (técnicas espectroscópicas y cromatográficas) como técnicas analíticas avanzadas, entre las que destacan la pirolisis analítica y el estudio de las relaciones isotópicas de bioelementos ligeros. En concreto, se llevó a cabo el estudio del impacto del fuego sobre la composición de la materia orgánica del suelo en el Parque Nacional de Doñana.

El estudio fue premiado al mejor trabajo de investigación presentado por jóvenes investigadores por la Red Temática Nacional sobre los Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos (FUEGORED) en su V Reunión Internacional. FUEGORED está compuesta por casi 400 miembros, investigadores de más de 30 universidades y centros de investigación de España, así como investigadores extranjeros procedentes de Australia, EE UU, Portugal, Australia, Lituania, Reino Unido, entre otros. En la actualidad, es coordinada por Lorena M. Zavala, investigadora en la Universidad de Sevilla.

Este trabajo es parte de los resultados del proyecto de investigación GEOFIRE, Alteraciones Geoquímicas en Suelos Afectados por el Fuego, en el que participan investigadores del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (CSIC) y del MED_Soil Research Group de la Universidad de Sevilla.

