Si acierto qué cara pondrás, me gustarás más

Juzgamos más agradables a las personas y confiamos más en ellas cuando sus expresiones emocionales confirman nuestras expectativas. Así lo concluye un estudio elaborado por investigadoras de la Universidad de Barcelona (UAB) y de la Universidad Northeastern (EE UU), que ha estudiado si las predicciones influyen en la evaluación que hacemos de los otros. El estudio se ha publicado en el Journal of Personality and Social Psychology.

El trabajo parte de teorías emergentes sobre el papel de las predicciones en la percepción y la acción, provenientes sobre todo de la neurociencia. Estas teorías indican que nuestro cerebro funciona de manera predictiva, con un modelo interno que actualizamos constantemente en base a la experiencia acumulada, sin esperar a obtener la información a través de los sentidos para interpretarla. Esto nos ayudaría a procesar esta información más eficazmente, pero también condicionaría su incorporación al modelo.

Las investigadoras han realizado el trabajo para constatar que el procesamiento predictivo tiene un impacto real sobre cómo entendemos y experimentamos el mundo. Y lo han hecho en un campo bastante relevante, como es el de las emociones en la percepción social, que puede tener aplicaciones en muchas disciplinas, por ejemplo en investigaciones de multiculturalidad, estereotipos o trastornos mentales.

La investigación ha comprendido seis experimentos con un total de 270 participantes, que han permitido analizar, de manera cambiante, en tiempo real y dado un contexto específico, sus expectativas sobre rostros con expresiones de alegría, tristeza y miedo.

Los voluntarios evaluaron a los individuos como más agradables y de mayor confianza cuando mostraban expresiones coincidentes con sus predicciones. “Se sabía que las expresiones sonrientes se evaluaban más positivamente que otras, pero aquí hemos visto que esto puede no ser así cuando se espera que los individuos muestren una expresión diferente. Incluso hemos podido observar que respecto de dos expresiones estereotípicas de la misma emoción de un rostro, los participantes evalúan mejor la que se acerca más a su patrón mental”, explica Lorena Chanes, profesora Serra Húnter del departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la UAB.

Hillary Clinton y Donald Trump confirman la hipótesis

Las investigadoras han confirmado sus hallazgos del laboratorio al mundo real con los dos últimos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Los 90 participantes en este ensayo, además de hacer la prueba de los otros experimentos, tuvieron que responder una batería de preguntas sobre Hillary Clinton y Donald Trump. Además de decir cuán agradables y confiables les parecían los candidatos, también tenían que responder cuán predecibles los consideraban.

“Los dos candidatos violaban estereotipos sociales y esto podía hacer que fueran juzgados como menos predecibles. Por ejemplo, ella el de género y él el del decoro. Los resultados confirmaron los de los otros experimentos: cuanto más predecible era evaluado el candidato, más confianza tenían en él y les gustaba más”, señala Lorena Chanes.

El trabajo ha comprobado también que cuando nuestras predicciones son congruentes con la información que esperamos respondemos de manera más rápida. Este resultado está en línea con las teorías de procesamiento predictivo, que proponen que nuestras predicciones tienen un rol de optimización y eficacia del procesamiento de la información.

Las predicciones emocionales y su efecto en el comportamiento han sido estudiados previamente de manera indirecta, a través de fenómenos como los estereotipos o experimentos de congruencia emocional (entre señales verbales y no verbales, por ejemplo), pero no han sido discutidos en términos de procesamiento predictivo.

”Los estereotipos llevan asociadas connotaciones compartidas por grupos sociales. Nuestro estudio se ha hecho con expresiones faciales que en principio no tienen asociado ningún juicio. Aun así, el coste social de violar expectativas parece grande. Cada día hacemos predicciones emocionales de manera no necesariamente consciente que influyen en nuestra percepción social. Hemos hallado que, finalmente, estamos más condicionados por nuestro modelo interno de lo que esperábamos”.

Las investigadoras trabajan ya en el diseño de experimentos con población clínica, para ver cómo personas con trastornos mentales perciben y evalúan a los otros. “Hay teorías que sugieren que las personas con depresión utilizarían mucho su modelo predictivo interno para evaluar aspectos o a los otros, con escasa actualización. Esto hace que lo refuercen y a la vez procesen menos información del exterior, cuando es el equilibrio entre el aprendizaje de aquello nuevo y de predicción de anticipación del futuro lo que nos resulta más funcional. Nuestro estudio nos podría ayudar a confirmar esta hipótesis”, concluyen.

Referencia bibliográfica:

