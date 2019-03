En 2020 habrá casi 18.000 nuevos casos de neoplasias linfoides en España

Científicos del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y el Institut Català d’Oncologia (ICO) han presentado por primera vez datos sobre la incidencia de las neoplasias linfoides en la provincia de Girona, abordando uno de los principales problemas a la hora de estimarla: los múltiples cambios en la clasificación de estas enfermedades. Los resultados han sido publicados en Cancer Epidemiology.

Las neoplasias linfoides son un grupo heterogéneo de enfermedades que se originan en células del sistema linforeticular. En las últimas décadas, los avances y hallazgos más relevantes en esta área han girado en torno a su caracterización y clasificación, lo que ha permitido un diagnóstico, seguimiento y tratamientos más específicos. Sin embargo, esto ha supuesto un obstáculo para la monitorización y comparación de datos entre regiones.

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la clasificación de referencia. Refleja un consenso entre patólogos, hematólogos y genetistas respecto a la clasificación de estas enfermedades. Se publicó inicialmente en 2001 y posteriormente se incorporaron cambios o nuevas entidades en 2008 y 2016. Aun así, en Europa gran parte de los datos poblacionales sobre incidencia y supervivencia se han estimado según la clasificación de la OMS de 2001 y no reflejan estos cambios.

Analizando datos del Registro de Cáncer de Girona entre 1996 y 2015, y gracias a la colaboración con los Servicios de Hematología del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta y del Hospital Germans Trias i Pujol, los investigadores han presentado datos de incidencia de estas neoplasias utilizando la clasificación de la OMS de 2008. Se ha estimado una incidencia anual de 33,4 casos por 100.000 habitantes, que se ha mantenido constante a lo largo del estudio.

Registros de cáncer

De entre todas las neoplasias analizadas, un 8,3% son linfoma de Hodgkin, 4,8% leucemia/linfoma de células precursoras, 78,2% neoplasias de células B maduras, 6% neoplasias de células T-NK maduras y un 2,7% de casos inespecíficos. Los investigadores predicen que se diagnosticarán 17.950 nuevos casos de neoplasias linfoides en España en 2020, siendo las más frecuentes el mieloma múltiple (3531 casos), la leucemia linfática crónica (3248 casos) y el linfoma B difuso de célula grande (3025 casos).

Los registros de cáncer son una herramienta muy útil para el estudio de la carga de una enfermedad y su evolución a lo largo del tiempo. Disponer de datos precisos sobre la incidencia de una enfermedad es vital para la planificación y evaluación de acciones de control o para la distribución de recursos sanitarios. Esto estudio contribuye a ello, aportando nuevos datos sobre el impacto de las neoplasias linfoides en España.

Referencia bibliográfica:

Solans M, Fàbrega A, Morea D, Auñon-Sanz C, Granada I, Roncero JM, Blanco A, Kelleher N, Buch J, Saez M, Marcos-Gragera R. Population-based incidence of lymphoid neoplasms: Twenty years of epidemiological data in the Girona province, Spain. Cancer Epidemiol. 2018 Nov 10;58:8-11. DOI: 10.1016/j.canep.2018.11.001 [Epub ahead of print]