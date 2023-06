WhatsApp estrena las videollamadas para 32 participantes desde el PC

Hacer videollamadas se ha convertido en algo habitual en nuestro día a día. Lo que en otro momento se tomaba prácticamente como ciencia ficción, hoy es tan normal como hablar por teléfono. Además, la pandemia disparó la necesidad de realizarlas, y de ahí que los desarrolladores facilitaran la posibilidad de hacerlas con decenas de personas, hasta centenares en el caso de algunas apps. No es el caso de WhatsApp, aunque a pesar de ello ahora permite hacer estas videollamadas con muchas más personas, superando las 30, tal y como ya hemos podido comprobar.

Videollamadas multitudinarias desde tu ordenador

La realidad es que estas videollamadas para tantos participantes ya han estado activas en la versión móvil desde hace bastante tiempo. La diferencia es que ahora podemos mantener esas llamadas con hasta 32 participantes también en nuestro ordenador con Windows. Y es que al menos en la versión beta, WhatsApp ya permite contar con este gran número de participantes en las videollamadas.

Si ves este mensaje es que tienes activadas las nuevas videollamadas | TecnoXplora

La realidad es que como decimos es una funcionalidad que de momento no está disponible para todos los usuarios de Windows, pero sí para algunos que cuentan con la beta de este sistema operativo. En nuestro caso sí hemos podido ver el aviso de la aplicación de que ya están disponibles estas videollamadas. Obviamente no hemos llamado a 32 personas a la vez para poder comprobarlo, pero desde luego es algo que podemos dar por hecho una vez que Meta ha decidido anunciarlo a bombo y platillo con esta tarjeta flotante.

Si al abrir la aplicación no vemos este mensaje, es obvio que todavía no tenemos la posibilidad de realizar estas videollamadas masivas. Hasta ahora era posible hacer una llamada a tantas personas solo si era de voz. La diferencia ahora es que estas llamadas multitudinarias también se pueden mantener mediante vídeo. De momento esta función se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para Windows, concretamente la 2.2324.1.0.

Lo normal es que la aplicación se actualice de manera automática, por lo que lo más probable es que os encontréis con estas novedades la siguiente vez que iniciéis la aplicación. Al iniciar una de estas llamadas de vídeo multitudinarias nos encontraremos con hasta 32 casillas en la pantalla, donde se ubicará cada uno de los participantes y su imagen en tiempo real. Algo que lógicamente en pantallas pequeñas como las de un móvil puede ser un problema.

Pero el entorno de Windows es ideal para esto, ya que normalmente solemos usarlo con un monitor de grandes dimensiones donde aparece todo de forma amplia y con un tamaño donde podemos ver a todos más o menos bien. No obstante, se trata de una mejora que sin duda va a venir bien no solo a nivel de uso personal, sino también profesional, ya que como es habitual, todo seguirá cifrado para que no sea accesible por nadie más.