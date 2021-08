Facebook podría analizar tus mensajes de WhatsApp sin tocar el cifrado, ¿para qué?

Todos conocemos de sobra la polémica que ha acontecido en los últimos meses alrededor de WhatsApp. La app de mensajería ha visto cómo muchos de sus usuarios han optado por otras alternativas, como Telegram, para poder disfrutar de un servicio de mensajería en el que no se sintieran “vigilados” de alguna forma.

Y no es algo que nos inventemos, sin que la propia app de mensajería nos advertía en sus nuevas condiciones de privacidad que nuestros datos podrían ser cedidos a terceras empresas para personalizar de forma más precisa la publicidad de estas. Como sabéis estas condiciones se pospusieron y actualmente quienes no las han aprobado siguen utilizando la app sin mayores problemas. Ahora sabemos que Facebook vuelve a la carga, y otras muchas tecnológicas, para analizar incluso mensajes que están cifrados.

El cifrado es intocable

Las informaciones que conocemos ahora gracias a The Information apuntan a que no solo Facebook, sino varias tecnológicas, estarían trabajando en un nuevo método de análisis de datos, que podría llegar a analizar nuestras conversaciones de WhatsApp, en este caso, sin saltarse el cifrado de datos. Como sabéis, gracias a este cifrado nadie más que las personas involucradas en la conversación tienen acceso a los mensajes, ya que las contraseñas para descifrarlos se conserva físicamente en nuestro dispositivos.

El icono de WhatsApp | WhatsApp

Pues bien, según esta información, con el objetivo una vez más de mejorar la eficiencia de la publicidad que nos lanzan las grandes tecnológicas, en este caso Facebook, están buscando la manera de poder analizar todos esos datos sin tener que saltarse ese cifrado de datos. La clave es algo conocido como el “cifrado homomórfico” que es una manera de analizar los datos de los mensajes cifrados, sin descifrarlos. Digamos que sería el análisis de los paquetes de datos cifrados tal cual, sin que se descifre algún tipo de dato antes.

Sería la fórmula perfecta para Facebook de poder analizar los datos que generan los usuarios de la manera menos invasiva posible. Lógicamente desconocemos cómo se puede analizar un archivo cifrado en busca de algo que pueda ser distintivo entre los diferentes usuarios. No sabemos exactamente qué es lo que obtendrían estas tecnológicas de nuestros móviles en forma de datos, y qué es lo que les llegaría, pero se parte de la premisa que la poca información extraída bastaría para poder hacer un perfil de intereses de cada uno de los usuarios.

Ahora bien, ignoramos cómo encajaría esto dentro de las legislaciones de diferentes países, que en algunos casos son muy agresivas para defender el anonimato de las comunicaciones. Y es que aunque no se acceda a los mensajes porque no se descifren, igualmente se analizan ciertos datos que pueden desvelar nuestros intereses por arte de magia. De momento parece solo un plan, y nada que esté en marcha, pero sin duda puede suponer otro foco de polémica por el fin en sí mismo de la propia funcionalidad, que no es otra que conocer nuestros hábitos o patrones de consumo para poder dirigir mejor toda esa publicidad con la que se aumentan los ingresos.