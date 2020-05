A muchos de nosotros alguna vez nos ha fallado el cargador del móvil, a veces en más de una ocasión. Por lo general tendemos a pensar que el motivo por el que ha dejado de funcionar es porque está roto. Sin embargo, existen multitud de causas por las que el cargador podría haber dejado de cumplir con su función principal. Te contamos cuáles son en el vídeo superior.

Mantener en buen estado un cargador es muy complicado. Con el tiempo el cable suele romperse, algo que pocas veces podemos evitar. No obstante, si tu cargador no tiene muchos años o el cable no presenta ninguna clara rotura, puede que el fallo no sea él sino tu móvil.

Uno de los mayores inconvenientes del teléfono es la dependencia que nos obliga a mantener con el cargador. No podemos viajar sin él y lo necesitamos constantemente para que nuestro móvil siga funcionando. Por ello, cuando éste se rompe o deja de funcionar nos supone un gran fastidio. A pesar de ello, antes de tirar el cargador y comprar uno nuevo quizás deberías revisar otras causas por las que éste ha podido fallar. Te mostramos cuáles son en el vídeo.

De esta manera, si tu cargador no funciona bien quizás descubras que el problema puede ser la configuración de tu teléfono. Así, una vez hayas revisado todos los motivos por los que el cable ha podido dejar de funcionar, es probable que vuelva a cargar el móvil correctamente. Además, evitarás que te dé más problemas en el futuro.

No obstante, si ninguno de estos trucos consigue que tu cargador vaya a mejor, puede que debas plantearte comprar uno nuevo. Aun así, antes de hacerlo asegúrate bien de que está roto, no te vayas a gastar dinero en otro cable en vano.

