ZTE Axon 20 5G ya es oficial: así es el primer móvil con cámara oculta bajo la pantalla

Ya habíamos hablado de él hace algunos días, cuando se anunció su presentación inminente. También habíamos conocido numerosos proyectos de los fabricantes chinos para brindarnos la primera cámara de fotos integrada bajo la pantalla de un teléfono, como por ejemplo la anunciada por Xiaomi hace solo unos días para su estreno en 2021. A todos ellos se ha adelantado la firma china ZTE, que ha presentado el que es el primer teléfono móvil con una cámara de fotos invisible en la parte superior de la pantalla. Una cámara que se esconde cuando no se activa tras la pantalla.

Características del ZTE Axon 20 5G

El nuevo teléfono no es un tope de gama, ni mucho menos, aunque está en la gama alta de los teléfonos de gama media. Por tanto es un teléfono que cede todo el protagonismo a esta inédita cámara de fotos en el mercado. Un móvil con una pantalla muy grande, de 6.92 pulgadas que por supuesto no tiene notch alguno, ya que su cámara frontal se esconde tras ella. La pantalla es OLED, tiene resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 90Hz, por lo que además de estrenar la primera cámara de este tipo presume de un gran panel. Es un móvil con conectividad 5G, la misma con que le dota el procesador Snapdragon 765G con el que cuenta.

ZTE Axon 20 5G | ZTE

Viene acompañado de 6GB u 8GB de memoria RAM, así como de 128GB o 256GB de almacenamiento interno. Detrás tiene una cámara de fotos cuádruple. Esta nos ofrece un sensor principal de 64 megapíxeles, así como de un gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Además delante, debajo de su pantalla, un sensor de bastante calidad, con 32 megapíxeles. Esta cámara solo se ve cuando se utiliza, cuando no es así la pantalla altera su composición para hacerse transparente.

ZTE Axon 20 5G | ZTE

La batería con la que cuenta es de 4550mAh, y es compatible con Quick Charge 4.0. Su conectividad ofrece 5G, conector USB tipo C 3.1, WiFi ac, Bluetooth 5.1, GPS y NFC para realizar pagos móviles en miles de establecimientos. Un teléfono que además de integrar una cámara bajo su pantalla, tiene también un lector de huellas bajo esta. Un terminal que llega al mercado chino con Android 10 bajo la capa de ZTE para el sistema operativo.

Y lejos de lo que podría parecer, el primer móvil con una cámara de fotos bajo la pantalla no es precisamente caro, porque se puede comprar en China con su configuración básica por unos 269 euros. Mientras que la que cuenta con más RAM y almacenamiento cuesta alrededor de 339 euros. Lamentablemente no es de esperar que este teléfono llegue a España, aunque no hay que descartarlo por completo, porque muchos de estos fabricantes suelen ir y venir del viejo continente sin un rumbo perfectamente definido. Sin duda uno de los móviles más trascendentes que conoceremos en 2020.