Tanto el Xiaomi Mi A1 como el Xiaomi Mi A2 se han convertido en los móviles de gama media más populares de Xiaomi, sobre todo porque han sido los primeros móviles de la marca en contar con Android One, una versión pura del sistema operativo de Google sin ninguna personalización por parte de Xiaomi. Ahora cuando ha pasado un año de la presentación del Mi A2, el Xiaomi CC9 se postula como la versión china del futuro Xiaomi Mi A3, por lo que todo lo que conocemos de él se podría trasladar el nuevo gama media de los chinos.

Todo lo que esperamos del Xiaomi Mi A3 y Xiaomi Mi A3 Lite

Durante los dos años anteriores, tanto el Xiaomi Mi A1 como el Xiaomi Mi A2 llegaron al mercado como versiones globales de los Xiaomi Mi 5X y Xiaomi Mi 6X, por tanto este año deberíamos conocer un Xiaomi Mi 7X que nos avanzara las características del Xiaomi Mi A3, pero no hay ni rastro de él. En cambio sí estamos conociendo muchos datos acerca del futuro Xiaomi CC9, un móvil del que ya conocemos muchas características. Y una de ellas, que hemos conocido hoy, es determinante para pensar que estamos ante lo que será el Xiaomi Mi A3.

Presunto diseño del Xiaomi CC9 | Slashleaks

En nuevas imágenes filtradas hoy, se han podido ver distintos detalles sobre el procesador del Xiaomi CC9e, la versión más compacta de este teléfono, que tendrá un Snapdragon 665, precisamente la evolución del Snapdragon 660 que montaba el Xiaomi Mi A2. Pues bien, en esas mismas capturas se puede leer en una de las características del teléfono “laurel_sprout” que es un texto normalmente asociado a los móviles que cuentan con Android One como sistema operativo, por lo que las coincidencias acerca de lo que esperamos, en este caso del Xiaomi Mi A3 Lite se siguen sucediendo. Por tanto, al no haber un Xiaomi Mi 7X y sí un Xiaomi CC9 y Xiaomi CC9e con Android One, y además un año después del lanzamiento del Xiaomi Mi A2, cada vez es más claro que estaríamos ante los que podrían convertirse en sus sucesores. Un móvil, el Xiaomi CC9 que tal y como hemos conocido oficialmente a través de la certificación china de la TENAA, contaría con una gran pantalla de 6.39" con resolución Full HD+ y tecnología OLED. Las versiones disponibles serían de 4GB/64GB, 6GB/128GB y 8GB/256GB.

Carcasas del Xiaomi CC9 | Slashleaks

Mientras que la cámara de fotos trasera sería triple, con tres sensores, uno de ellos de 48 megapíxeles, como está acostumbrando a montar Xiaomi. El procesador en este caso sería de la potente serie Snapdragon 700, aunque no está claro aún el modelo. Contaría con una batería de 3940mAh, bastante capaz, así como con lector de huellas y Android 9 Pie como sistema operativo. En el caso del Xiaomi Mi A3 Lite, que asociamos al Xiaomi CC9e, contaría con una pantalla más pequeña, de 6,08 pulgadas, y resolución Full HD+. En este caso tendría el procesador Snapdragon 665 que hemos visto antes, así como una cámara triple, también con el sensor de 48 megapíxeles de Sony. La batería también sería de 3940mAh, por lo que en realidad estaríamos ante el mismo móvil, aunque con un procesador inferior y una pantalla más pequeña.