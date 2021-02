Xiaomi tiene un móvil sin botones y con los cuatro lados de su pantalla curvos

Aunque los teléfonos móviles han evolucionado mucho en los últimos años, su factor de forma no ha cambiado demasiado. Han alargado sus pantallas sí, pero se siguen conservando los botones físicos tradicionales a pesar de que hemos visto terminales con distintos tipos de sistema de control sin botones, como por ejemplo en los LG G8 ThinQ o en los Pixel 4. Ahora Xiaomi nos muestra un nuevo móvil que prescinde por completo de los botones, y además contaría con una pantalla completamente curva en sus lados. No es el primer móvil que propone estas características, pero sí por parte de Xiaomi.

Nuevo concepto de Xiaomi

La firma china ha presentado este nuevo concepto como una idea de la forma en que podrían evolucionar sus teléfonos en el futuro. Uno de los aspectos más llamativos es que su pantalla cuenta con bordes curvos, que llevan literalmente la pantalla no solo a los bordes laterales, sino también al superior y al inferior. Por tanto la pantalla se puede ver también desde cualquier ángulo, y se muestra información valiosa tanto en los cantos del teléfono como en sus bordes, en un aspecto realmente sorprendente. Por tanto es uno de los primeros teléfonos que contaría con cuatro curvas de pantalla, en lugar de los dos tradicionales.

Otro aspecto característico de este teléfono es que no tiene botones físicos. Esto se sustituye por esos bordes de pantalla, donde se encuentran los controles equivalentes. Hemos visto ya otros móviles conceptuales que eliminaban los botones, y los sustituían por zonas del lateral capacitivas, y que permitían al fin y al cabo obtener la misma funcionalidad sin la existencia de un botón como tal. Este teléfono sin duda se caracteriza por un diseño en el que la pantalla casi envuelve al terminal, y se convierte también en la propia botonera de este. Pero no solo no cuenta con botones, sino que tampoco hay un puerto de carga en la parte inferior, como suele ser habitual. Lógicamente esto se puede suplir con una buena carga inalámbrica.

Recordemos que Xiaomi ya cuenta con una carga sin cables que puede cargar sus móviles en apenas 35 o 40 minutos. Xiaomi ha asegurado que ha utilizado 46 tecnologías diferentes para poder reemplazar las características que ahora son invisibles y que tradicionalmente se utilizarían con elementos tradicionales. Como por ejemplo una cámara bajo la pantalla para hacerla invisible, sensores táctiles de presión para sustituir los botones. Por tanto se utilizan tecnologías que ya están en el mercado para darle un factor de forma muy diferente al terminal respecto de lo que estamos acostumbrados. Lógicamente es un teléfono conceptual, y es de esperar que como tal no llegue nunca al mercado.

Aunque las distintas tecnologías utilizadas para conformar su aspecto han podido servir para que distintos terminales puedan integrarlos en el futuro. Y por supuesto en el medio plazo es posible que veamos un teléfono de este tipo en la gama de Xiaomi. Desde luego es un teléfono que de lanzarse hoy nos dejaría boquiabiertos.