Xiaomi, Oppo y otros fabricantes chinos estarían probando el sistema operativo de Huawei en sus móviles

Desde el pasado 20 de mayo el entorno de Huawei ha estado marcado por el veto de Estados Unidos a esta y otras empresas chinas. Lo que ha forzado a Google a retirar la licencia a Huawei para poder utilizar su sistema operativo Android en sus móviles. Ahora, tras concederse una prórroga hasta el mes de agosto, parece que vivimos en una calma tensa, puede que previa a la tempestad. Ahora hemos conocido unas informaciones que seguro que no van a gustar en Google, y que no dudamos que aumentarán la presión sobre Trump para que levante este veto al que los de Mountain View no le ven ninguna ventaja.

Ark OS, el sistema operativo de Huawei, también en manos de otros fabricantes chinos

En un principio, la única firma china que se ha visto envuelta en los vetos de Estados Unidos ha sido Huawei, pero nadie descarta que en el medio plazo sean otros fabricantes chinos los que se vean afectados por este veto de Estados Unidos. Y las informaciones que conocemos hoy apuntan a que Huawei no solo tiene prácticamente a punto su sistema operativo, sino que este estaría siendo probado por otros fabricantes chinos como Oppo o Xiaomi, estamos hablando de los tres principales fabricantes de móviles en China, sin contar que Oppo también es propietaria de la cada vez más popular en occidente OnePlus.

Parece que Huawei estaría probando este sistema en móviles de su competencia en el país asiático, como alternativa a Android en un hipotético veto a más firmas chinas por parte de Estados Unidos. Ha sido el medio Global Times el que ha destapado este movimiento de Huawei, en el que se habla de Hongmeng OS como el sistema que se estaría probando en hasta un millón de móviles de varios fabricantes chinos, para que los usuarios prueben la experiencia de uso con este nuevo sistema operativo, completamente compatible con las apps de Android. Hongmeng OS sería el nombre que tendría el sistema en China, mientras que en occidente el nombre sería el de Ark OS. Estamos hablando de que el potencial de ventas de Xiaomi, Oppo y Huawei en todo el mundo puede ascender a los 500 millones de móviles vendidos al año. Por lo tanto, es lógico que en Google estén muy preocupados con estos movimientos de las firmas chinas, que estarían de esta manera mucho más cohesionadas y preparadas para una vida sin Google. Evidentemente de adoptar todos estos fabricantes el sistema de Huawei, Google reduciría drásticamente su cuota de mercado y por tanto los ingresos que genera el lucrativo negocio de las licencias de Android.

Por tanto, parece que esta calma tensa en la que nos encontramos realmente podría esconder un rearme de la industria móvil china, que podría poner en serio peligro el porvenir de Google. Algo que quizás pueda cambiar a medio plazo la posición de Estados Unidos en este aspecto, si ve que los intereses de un gigante como Google pueden verse seriamente afectados. Veremos cuál es el siguiente movimiento de Huawei en esta guerra comercial, que de momento nos mantiene a la expectativa.