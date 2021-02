Xiaomi elimina los servicios de Google en sus móviles chinos, ¿cómo puede afectarnos?

Las firmas chinas como Xiaomi o Huawei tuvieron un crecimiento explosivo de ventas en la pasada década, del que también se beneficiaron otros muchos fabricantes chinos. Básicamente porque los precios de estos dispositivos en China eran mucho más bajos que los de los móviles que se vendían en tiendas en nuestro país, frente a fabricantes como Samsung, Apple, LG y otros. Por tanto durante años estas empresas como Xiaomi se beneficiaron de la importación prácticamente sin costes de aduana de sus teléfonos. Ahora conocemos que Xiaomi ha vetado a los servicios de Google en sus móviles chinos, algo que tendrá importantes implicaciones a aquellos consumidores que sigan prefiriendo comprar sus móviles en China.

Móviles prácticamente inservibles para la importación

No estamos ante un veto como el de Google a Huawei a la inversa, sino que más bien se trata de una estrategia de Xiaomi para acabar con el mercado de importación, que ahora parece ser que ya no le conviene tanto como cuando no estaba instalada en occidente. En realidad que los servicios de Google no se integren en los modelos chinos es algo que no tendrá impacto alguno en China, donde los servicios de Google están prohibidos directamente. Pero sí que implicará cambios importantes en los dispositivos de importación.

Xiaomi Mi 10 | Xiaomi

Esto quiere decir que las tiendas chinas que exportan sus móviles a todo el planeta no podrán añadir estos servicios de Google en los teléfonos. Normalmente a estos se les han instalado ROMs globales, que contenían los servicios de Google, que funcionaban a su vez sin problema alguno. El problema es que a partir de MIUI 12.5 los varios modelos de Xiaomi dejarán de contar con los servicios de Google, y ya no tendrán posibilidad, al menos teórica, de instalarlos.

¿Cómo te afecta?

En realidad esto podrá afectarte solo en el caso de que sigas comprando habitualmente tus móviles de Xiaomi en China mediante importación. Si es así, es muy posible que el próximo móvil que traigas de allí ya no pueda contar con los servicios de Google, lo que de facto en occidente es como tener un pisapapeles. Porque sin ellos, aunque consigas instalar Google Play o las apps de Google, estas no van a funcionar. Por tanto parece que es un movimiento más bien orientado a cortar de raíz la importación de móviles de Xiaomi chinos fuera de su país.

Lo que en su momento fue el trampolín para convertirse en tercer fabricante de móviles del mundo, ahora parece ser una práctica que no beneficia a la compañía. Por tanto si te compras un móvil en España de Xiaomi, o en cualquier país fuera de China, vas a seguir disfrutando de los servicios y apps de Google como siempre, pero si optas por importar, es cuando podrías tener problemas, por lo que más sensato, y al fin y al cabo es lo que busca Xiaomi, es que lo compres por los cauces oficiales en España. Está por ver si la extensa comunidad de desarrolladores independientes de Android consiguen añadir los servicios de Google a posteriori, pero de momento parece que la importación de estos dispositivos va a sufrir un duro golpe.