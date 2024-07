Xiaomi desvela que su MIX Flip llegará a Europa y anticipa su precio

La semana pasada Xiaomi ha presentado su primer móvil plegable tipo concha, y lo ha hecho por todo lo alto en un evento en China. Un evento en el que no quedó claro si este teléfono iba a salir de aquel país, o si de lo contrario iba a contar con una versión global. Las filtraciones apuntaban a que sí existía este modelo, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado por parte de la propia marca china. Y no solo eso, sino que el precio también lo conocemos, y no será tan barato como cabría esperar.

Un plegable premium para Europa

Si bien no es un anuncio oficial, las informaciones sí que vienen de parte de una fuente oficial de la marca china. Ha sido uno de los directivos de la multinacional quien ha desvelado que el nuevo plegable estará disponible en Europa, concretamente en cinco países, tanto de Europa central como de Europa del Este. E incluso ha desvelado cuál sería el precio aproximado del teléfono en el momento de su lanzamiento.

El nuevo Xiaomi Mix Flip | Lei Jun

El precio sería de unos 1.300 euros, imaginamos que comercialmente se tratará de un precio de 1.299 euros, por lo que no será ni mucho menos lo barato que muchos esperábamos. Y Xiaomi por tanto adoptará una estrategia premium con este teléfono que lo llevará a competir con los móviles plegables más avanzados del mundo. Y por tanto estaría en disposición de competir directamente con el Samsung Galaxy Z Flip 6, el referente del segmento y que se ha presentado hace solo unas semanas.

Y es que hay que recordar que este teléfono cuenta con unas prestaciones de primer nivel. Empezando por su procesador de alta gama, el Snapdragon 8 Gen 3, que ofrece la máxima potencia en un móvil Android en la primera mitad de 2024. Su pantalla es uno de sus grandes puntos fuertes, no solo por la plegable de 6.86 pulgadas, con tecnología LPTO AMOLED, sino también por la externa, de las más grandes del mercado, con un tamaño de 4 pulgadas y con bordes muy delgados.

Su cámara es muy completa, con dos sensores de 50 megapíxeles, con un sensor secundario teleobjetivo con un zoom óptico de 2x. Delante la cámara cuenta con un sensor de 32 megapíxeles. Y la batería tiene una buena capacidad de 4780mAh, de las más grandes entre este tipo de móviles plegables, y además se carga a gran velocidad con una potencia de 67W.

Finalmente, Xiaomi no ha optado por entrar en el segmento más asequible de los móviles plegables de concha. Ya que su precio se alinea con los modelos más caros del mercado, y parece que habrá que esperar a alguna versión de Redmi para disfrutar de un plegable más barato que compita con el Motorola Razr, el más barato del mercado con un precio de 899 euros. Sea como fuere, parece que el lanzamiento del Xiaomi Mix Flip en España está más cerca que nunca, y que podría producirse durante las próximas semanas, seguramente antes de la vuelta al trabajo tras las vacaciones.