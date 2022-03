El Xiaomi 12 Ultra nos da nuevas pistas sobre su diseño

Llevamos unos días muy intensos, sobre todo la semana pasada, con multitud de lanzamientos de móviles de alta gama, por parte de Oppo o Realme, y Xiaomi un poco más atrás en el tiempo. Esta última precisamente se guarda un as en la manga de la gama alta, gracias a que todavía tiene que lanzar un nuevo modelo, el más avanzado de toda su gama para este 2022, hablamos del Xiaomi 12 Ultra. Este será el terminal que presuma de la mejor cámara de fotos de la marca, y parece que también de un diseño completamente diferente, sobre todo cuando hablamos del módulo de esa cámara. Tal y como muestran las nuevas imágenes que se han filtrado.

Nuevas imágenes

Desde luego las imágenes que hemos visto hoy sobre este teléfono no nos han dejado indiferentes, aunque sí un poco confusos y contrariados. Es lo que al menos nos transmite el diseño que se puede ver en ellas. Porque vemos un enorme módulo de cámara, redondo, que nos recuerda por ejemplo al diseño de los Mate 40 de Huawei, pero con un tamaño de módulo aún más grande. Hay que recordar que la cámara de este teléfono va a ser una de las mejores del mercado, ya que será la primera de la marca china que estrene colaboración con Leica.

Al menos eso es lo que se asegura desde hace muchos meses. En estas imágenes vemos muchas cosas interesantes, empezando por la cámara de fotos. Esta parece que contará con hasta cinco sensores, de los que uno de ellos será un periscopio, que cada vez son menos comunes en los teléfonos móviles. Es de esperar también un teleobjetivo, así como un ultra gran angular y posiblemente otro de profundidad, acompañados por el principal. Desde luego, las dimensiones que ocupa la cámara y la dispersión de los sensores auguran un tamaño de estos bastante grande y con gran resolución.

Otro aspecto llamativo de esta imagen está precisamente en lo que no se ve. Porque en la parte frontal, en su pantalla, no hay orificio ni notch alguno para la cámara frontal. Por esa razón tendemos a pensar que contará con una cámara de fotos invisible, de las que se ocultan cuando no se utiliza esta, y que ya hemos visto por ejemplo en la última generación de los Xiaomi Mi Mix. Volviendo a la cámara de fotos, junto a la información de la filtración y las imágenes, se han deslizado detalles precisamente de ella. Como por ejemplo que su sensor principal será de 50 megapíxeles. Mientras que contará con un ultra gran angular de 48 megapíxeles, y otra lente de periscopio con una resolución de 48 megapíxeles.

Habrá que esperar aún para saber qué ofrecerán los otros dos sensores. También han desvelado que este teléfono tendrá una batería de 4860mAh, así como una carga rápida de 120W, la más veloz que ofrece actualmente Xiaomi, aunque será superada dentro de poco por parte de Realme y sus 150W. También disfrutará de carga inalámbrica de 50W.