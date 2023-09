¿Es verdad que las baterías de los iPhone 15 Pro se están hinchando?

Es habitual que, tras el lanzamiento de un smartphone muy mediático, como son los iPhone 15, durante los días y semanas siguientes a ese lanzamiento conozcamos multitud de informaciones relacionadas con ellos, y en muchos casos no son positivas. Ya que cuando los móviles llegan a las manos de sus clientes, es cuando comienzan a aparecer los problemas reales, esos que probablemente el fabricante no ha podido prever al no utilizar masivamente los teléfonos. Eso está pasando ahora, sobre todo con las baterías de los nuevos teléfonos de Apple, que no solo ofrecen poca autonomía, sino que también están sufriendo importantes problemas a nivel de hardware.

Baterías hinchadas

Como decimos, son los usuarios los que dictan sentencia con el uso de los dispositivos. Y en el caso de los iPhone 15 Pro acabamos de comprobar que estarían ocurriendo graves problemas con su batería. Tanto como que estas se están hinchando, un síntoma muy preocupante que en muchos casos puede terminar con el estallido de la batería. En esta ocasión la imagen compartida por un usuario en la red social X ha encendido todas las alarmas.

En ella se puede apreciar que, en lugar de hincharse el teléfono por la parte trasera, que suele ser lo habitual, en este caso lo que ocurre es que lo que se hincha es la propia pantalla, concretamente la parte inferior. Y es que vemos cómo en el lateral de esta se nota la deformidad del panel, y sobresaliendo los componentes internos. Esto ocurre porque la parte trasera del teléfono es lo bastante robusta como para contener el avance de la batería. Por eso rompe por el sitio más vulnerable, la pantalla.

Parece ser que el propietario del iPhone se topó con este problema cuando comprobó que su teléfono no encajaba bien en la funda, algo que era lógico, ya que el terminal había aumentado su tamaño al hincharse la batería.

¿Está pasando de verdad?

Como os podéis imaginar, los comentarios a esta imagen no se han dejado de publicar durante las horas posteriores a la publicación de esta imagen. Y no son pocos los que piensan que se pueda estar tratando de un montaje, o incluso que no sea un problema de batería lo que le ocurra al iPhone 15 Pro de la foto, sino que más bien sea un mal uso o manipulación por parte del usuario.

Muchos creen que lo que ha ocurrido en realidad es que se ha dado un golpe al teléfono, y que esto ha deformado la pantalla, incluso que una manipulación de esta ha podido provocar su levantamiento. La realidad es que es algo que ha causado mucho revuelo, y que está dando mucho que hablar a los usuarios de estos teléfonos.

De momento es la única publicación referida a este grave problema, por lo que no se puede saber si realmente hay un patrón en este sentido, si es que realmente se trata de una batería hinchada. Si es así, y el problema se extiende, podría suponer una grave crisis de reputación para los de Cupertino. Pero la realidad es que ahora mismo no ha nada claro al respecto.