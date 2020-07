Los teléfonos inteligentes cada vez nos ofrecen mejores características por precios más ajustados, eso es evidente. Pagando “poco” dinero por un teléfono, hablamos de alrededor de 150 euros. Un precio por el que podemos disfrutar de pantallas de gran tamaño, de una batería de enorme capacidad, un procesador potente, cuatro cámaras y un largo etcétera de características con las que solo hubiéramos soñado hace unos años. Características que más o menos son similares entre los distintos fabricantes. Pero hay un aspecto de estos con el que podrías llevarte una sorpresa, y perder una característica al estrenar un nuevo teléfono. Porque si al estrenar tu móvil no detectas ninguna red Wifi de 5Ghz, es que no te has percatado de una especificación con la que no cuenta.

Comprueba si cuenta con Wifi AC

No es algo en lo que nos fijemos cualquiera, pero sí que nos percatamos de ello cuando estrenamos móvil, estamos buscando las redes Wifi para configurarlas, y nos damos cuenta de que nuestro teléfono no puede detectar las de 5Ghz, y solo nos muestra las tradicionales, de 2.4Ghz. Esto es debido a que el teléfono no es compatible con Wifi AC, un formato de conectividad que es compatible con estas otras redes de 5GHz.

Utilizando el smartphone | Foto de Kaboompics .com en Pexels

Por tanto, si vas a comprarte un móvil deberías comprobar que es compatible con estas redes Wifi, para no llevarte sorpresas cuando lo estrenes y no encuentres en tu casa esa red 5G a la que podías acceder antes. Porque es curioso, pero hay todavía muchos móviles que no son compatibles con esta conectividad, a la vez que otros más antiguos sí que son compatibles. Este es uno de los principales aspectos donde los fabricantes suelen recortar las especificaciones para ofrecer teléfonos más económicos.

¿Qué perdemos sin esta conectividad?

Es un aspecto bastante importante, porque la imposibilidad de conectarnos a las redes Wifi de 5Ghz limita mucho la velocidad a la que podemos disfrutar de Internet en nuestro móvil. Digamos que con la red de 5GHz puedes aprovechar casi toda la velocidad que te ofrece la conexión de fibra en tu casa, mientras que con la de 2.4Ghz esta es más limitada. Por tanto al no contar con Wifi AC la velocidad de navegación va a ser siempre inferior, por lo que es un aspecto muy a tener en cuenta.

Zona Wifi | Photo by Ravi Kumar on Unsplash

Normalmente las redes de 2.4Ghz ofrecen menos velocidad, pero en contrapartida nos brindan una cobertura y señal de mayor alcance. Mientras que en el caso de las redes de 5GHz es posible contar con una mayor velocidad de navegación, pero con una menor cobertura y señal. Por lo tanto, si tienes una conexión de fibra potente en casa, y te gusta ver vídeos en streaming de alta calidad, o hacer copias de seguridad en la nube a alta velocidad, lo mejor es que cuentes con un móvil que sea compatible con Wifi AC. Muchos móviles baratos son compatibles, pero hay otros que no, por lo mejor es que lo compruebes antes de comprarlo en la página de especificaciones del teléfono, sobre todo si es un teléfono económico.