¿Vas a cargar tu móvil en un lugar público? Así debes hacerlo para que sea seguro

Salir de casa sin el teléfono móvil es algo ya casi inconcebible en estos tiempos. En él, llevamos gran parte de nuestra vida. Es una manera de estar siempre en contacto además de poder llevar documentos personales como la tarjeta de crédito. Sentimos que nos falta algo muy importante y que estamos desconectados de lo que está pasando en el resto del mundo.

Un problema que suele ser bastante recurrente es el de quedarse sin batería a mitad del día. Y es que en muchos móviles una batería de carga no es suficiente para aguantar toda la jornada con el teléfono encendido. Sin embargo, cada vez son más lugares los que ofrecen enchufes para poder cargar la batería de tu móvil durante un rato.

Aunque no siempre estas estaciones de carga son del todo seguras. Los ciberdelincuentes se aprovechan de estos lugares para colarse en nuestros teléfonos. Al ser utilizados por tanta gente, aprovechan para cazar a algunos introduciéndoles virus en los smartphones y robándoles información privada.

Consejos al poner a cargar tu móvil en las estaciones de carga

Existen algunas recomendaciones para no ser víctimas de ningún ataque. Lo primero que hay que hacer es, al encajar el cargador en el móvil, este nos preguntará para qué queremos usar la entrada USB, deberemos seleccionar la opción "No transferir datos". Para no permitir que circulen nuestros documentos.

No obstante, los hackers son capaces de evitar esta medida de seguridad. Por tanto, lo ideal es usar cables que sean solo de carga. Se conectan entre el enchufe y el cable y así el cargador de la estación no está directamente en contacto con tu teléfono y se elimina por completo la transferencia de datos. Deja solamente activos los pines de carga que es para lo que realmente necesitas el cable.

Por último, disponer siempre del antivirus actualizado recientemente será una garantía más para que tu móvil esté siempre a salvo al cargarlo en una de estas estaciones.

