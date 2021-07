Varios móviles Xiaomi ya pueden ampliar su memoria RAM, ¿el tuyo es compatible?

Hace unos días os contábamos que el Redmi Note 10 Pro 5G iba a recibir un empujón de memoria RAM incluso después de haberse vendido, algo nada habitual ya que la memoria RAM es algo inamovible, hasta ahora. Porque MIUI, la capa de software de Xiaomi, poco a poco va ofreciendo mejores características. Y una de las más interesantes sin duda es la de esta memoria RAM virtual, que ahora va a ir llegando a todos los usuarios. Pero esta ampliación de RAM de momento solo estará disponible en los móviles con determinados procesadores. Ahora Xiaomi ha anunciado los primeros móviles que contarán con esta característica.

Primeros móviles Xiaomi con RAM virtual

Ha sido el propio canal de MIUI el que ha desvelado la buena nueva para los usuarios de la firma china en nuestro país. Y es que la extensión de memoria RAM ya está disponible para los usuarios de diferentes teléfonos de la marca. Y es que no todos van a tener la posibilidad de acceder a esta funcionalidad. Xiaomi de momento la está limitando a móviles que cuenten con un determinado procesador. Estos procesadores son los Snapdragon 888, 870 y 865, que son los más potentes de la gama de Qualcomm y que por tanto se alojan en los teléfonos de gama media Premium y gama alta de la firma.

Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi

Esto quiere decir que los teléfonos que ya pueden acceder a esta funcionalidad son los Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra y también el POCO F3, el móvil de su marca económica. Como os decíamos antes, el Redmi Note 10 Pro 5G ya contaba también con esta función, al tener un procesador Dimensity 1100 de MediaTek. Así que de momento el resto de usuarios de móviles Android tendrán que esperar para poder contar con más memoria RAM en su teléfono. Esta ampliación de RAM como podéis imaginar se realiza basada en software.

Esto quiere decir que lógicamente no se toca la placa base donde se integra la memoria RAM, sino que es el sistema operativo el que toma prestada esta memoria RAM del almacenamiento interno del teléfono. Esto quiere decir que cuando se usa esta función, por ejemplo ampliar la memoria inicial de un móvil de 6GB de RAM a 8GB de RAM, se tomarán prestadas 2GB de almacenamiento interno de nuestro teléfono. Por lo que si cuenta con 64GB este se quedará en un total de 62GB disponibles, a las que lógicamente habrá que añadir lo que ocupa el sistema operativo y todo lo que tenemos guardado.

Por lo que este ajuste habrá que hacerlo solo siempre y cuando sepamos que esa cantidad de memoria no afecta a nuestra capacidad para almacenar datos físicamente en nuestro móvil. Una función que aunque no es nueva, sí que parece que Xiaomi la va a convertir en tendencia en el mercado. Porque no dudamos de que su competencia, como Realme o Huawei, no tardará en lanzar algo similar en sus terminales. De hecho el Realme GT Master Edition puede contar con hasta 19GB de memoria RAM gracias a ello.