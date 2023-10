La última actualización de MIUI 14 llega con una sorpresa para la pantalla de tu Xiaomi

Actualmente existe bastante confusión acerca de lo que Xiaomi va a hacer con su capa de software, que todos conocemos como MIUI, y que sin duda es de las más populares del mercado. Se especula con que MIUI 14 habría sido la última iteración de esta capa, y que de ahora en adelante contaremos con MiOS, una suerte de sistema operativo de Xiaomi basado en parte en el AOSP de Android, pero menos dependiente de este, en definitiva. Mientras esto se resuelve, MIUI 14 sigue estrenando nuevas e interesantes funciones, como esta que os contamos a continuación.

Apps a 120Hz

La tasa de refresco de la pantalla se ha convertido en un buen argumento de venta cuando hablamos de smartphones. Cuanto más alta es la tasa de refresco, más suave se mueve todo en la pantalla. Pero para que esto ocurra, es necesario que las apps funcionen con esta tasa, de lo contrario por mucho que la pantalla se actualice a esta velocidad en el sistema operativo, no veremos reflejado ese cambio en ellas.

Xiaomi 13 Pro | Xiaomi

Por eso es interesante que el teléfono nos permita elegir si queremos que una app funcione a esta velocidad de fotogramas por segundo. Y esto es precisamente lo que se han encontrado ahora quienes cuentan con la actualización de MIUI 14 V14.0.10.0.TLECNXM, que es la que se ha comprobado que integra esta función. En el changelog no hay rastro de ella, pero la realidad es que sí, está ahí ya operativa.

De esta manera, en el caso de que nos encontremos con que una app sigue funcionando a 60Hz cuando el resto del teléfono lo hace a 120Hz, podremos forzar que todas las instaladas en el móvil se ejecuten de forma obligada con una mayor tasa de refresco. Todo esto llegará con un ajuste llamado Frecuencia de actualización, que no solo nos permitirá forzar esta para todas las apps instaladas, sino que además será posible elegir de forma independiente cuál de ellas se ejecuta por ejemplo en 120Hz.

La actualización ha llegado de momento a los Redmi 12S Pro en China, donde ya están experimentando con esta interesante novedad. No obstante, se espera que, si no llega a más modelos con MIUI 14, lo haga definitivamente con MIUI 15. La nueva capa, si es que llega tal y como esperamos, debería ser oficial el próximo mes de diciembre, que será el momento en el que se presenten los Xiaomi 14, los nuevos móviles de alta gama de la marca china.

Ahora la duda gira entorno a si la nueva capa será una realidad o si será sustituida por el nuevo sistema operativo. Lo más lógico es que Xiaomi experimente con ese nuevo sistema en China, y que a nivel global lance al menos una nueva actualización de su célebre capa, que es sin duda uno de los grandes secretos del éxito de los teléfonos del gigante chino. No obstante, no estaría de más seguir de cerca las actualizaciones de tu móvil Xiaomi, por si en los próximos días aparece esta basada en MIUI 14 con esta nueva función, que llega por la puerta de atrás porque los chinos no la mencionan en los cambios que trae.