Si tienes uno de estos móviles podrías dejar de acceder a algunas páginas web en 2021

Nuestros teléfonos suelen tener una vida útil de tres o cuatro años, al menos es lo que la mayoría de usuarios puede llegar a estirar su uso sin que empiece a desfasarse tanto en software como en hardware. Y no es tanto el hardware que el que envejece peor, sino sobre todo el software. Los móviles con más de dos años dejan de recibir actualizaciones, en el caso de Android, lo que puede afectar de manera importante a las funcionalidades que son capaces de ofrecer. Y es lo que podría pasarles el próximo año a muchos móviles Android, que verán desfasado su software si utilizan Google Chrome para navegar por Internet, hasta el punto de que no podrían acceder a algunas webs como consecuencia de una nueva incompatibilidad detectada.

En los móviles con Android Nougat o anterior

Son los teléfonos que cuenten con este sistema operativo los que tengan problemas de compatibilidad con determinadas páginas web si las visitan desde el navegador Google Chrome, que es el que se utiliza mayoritariamente en estos teléfonos, ya que en muchas ocasiones viene preinstalada. O dicho de otra forma, los móviles Android que no han recibido actualizaciones de sistema desde alrededor de 2016 y que cuenta con Android 7 Nougat como sistema operativo ya no podrán acceder a esas páginas web desde 2021. Y todo ello porque un certificado raíz que caduca precisamente el próximo año y al que algunas páginas web no permitirán el acceso por no estar ya vigente.

Chrome | Pixabay

Todo ello tiene que ver con el certificado gratuito que cruzó Let's Encrypt, una organización sin ánimo de lucro, con empresas como IdenTrust, que permitieron acortar los tiempos de operativa a la hora de poder acceder a determinadas páginas web por parte de muchos usuarios de distintos sistemas operativos. Al caducar esos certificados los usuarios que naveguen desde un móvil con estos instalados verá un mensaje de error de “certificado no válido” que impedirá el acceso a la página web. Básicamente algo que al usuario medio ni le va ni le viene, pero que tiene como consecuencia que no pueda acceder a algunas webs desde mediados del próximo año.

No hay que alarmarse, porque tenemos solución alternativa

Lo primero de todo hay que decir que son muchos meses todavía los que hay por delante para que los certificados caduquen y no podamos acceder a esas páginas web si tenemos Android Nougat de sistema operativo. Y por otro lado que no tendremos este problema si instalamos el navegador web Mozilla Firefox en nuestro móvil, ya que con él no vamos a tener este problema de certificados, y podremos acceder a cualquier página web con normalidad.

La realidad es que son muchos más móviles de lo que le gustaría a Google los que cuentan Android Nougat. Pero son los riesgos del modelo actual en el mercado de smartphones, donde los teléfonos dejan de recibir actualizaciones antes de que termine su vida útil. Y desde luego no puede considerarse un móvil de 2016 como obsoleto, pero sí los desarrolladores no se esfuerzan por ampliar el soporte terminamos viendo casos como este. Así que no te preocupes, si tienes uno de estos móviles, todavía no pasará nada hasta el mes de septiembre de 2021, y si pasa, cambia Chrome por Firefox y problema resuelto.