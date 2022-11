Tecnología de supervivencia

Acostumbrados como estamos a los teléfonos de gama alta actuales hablar del SpareOne Plus puede resultar un poco cutre, pero no lo es en absoluto. Este aparato puede ser el complemento perfecto de tu smartphone en tus excursiones por la montaña, tus largas caminatas por el campo o tus viajes interminables en coche a lo Willy Fog.

Esta es la tercera versión del único teléfono que funciona con una pila alcalina AA que, atención, dura 15 años en reposo (diez horas en conversación). Lo venden como un teléfono de supervivencia para casos de emergencia, pero como teléfono de repuesto es una buena opción. Por ejemplo, lo puedes llevar en la guantera del coche o dejarlo en la casa del pueblo donde no tienes línea.

El teléfono en sí no tiene nada más, no manda SMS y solamente tiene una alarma y una linterna (que ilumina hasta 24 horas con la pila cargada). No busquéis nada más porque no lo vais a encontrar, solamente se necesita una tarjeta telefónica y que haya cobertura. Es lo único malo, porque el saldo de las tarjetas prepago suele caducar cada cierto tiempo.

El SpareOne es resistente al agua y pesa unos 80 gramos y cuesta unos 60 euros. Puede ser una solución interesante para una emergencia, ya que muchas veces no tenemos acceso a electricidad y nos podemos quedar incomunicados.

Un complemento ideal, pero aún hay más...

Si te gusta practicar mucho deporte y quieres un teléfono resistente vas a necesitar algo más que el teléfono a pilas que te recomendamos. Tendrás que elegir un teléfono “de batalla” y una buena opción es el smartphone de Decathlon, el Quechua Phone 5, muy práctico para rutas de senderismo o acampadas al aire libre.

Su pantalla es de cristal endurecido, se ve bien con mucho sol y resiste a las salpicaduras de polvo, barro y agua. Aunque resista al agua no puede sumergirse, algo que pueden hacer teléfonos como el Sony Xperia Z1.

También anuncian que el Quechua Phone tiene un GPS más preciso para apps de montaña y una batería de larga duración (3500 mAh), superior a la del Motorola Razr e igual a la del teléfono curvo de LG, el LG G Flex. Aunque claro, llevarse un teléfono curvo al campo puede ser un poco 'snob'.

La batería del móvil de la multinacional es más que decente, aunque ya hay fabricantes chinos que van a presentar teléfonos con batería de 5000 mAh.

De todos modos, con una buena funda, una batería externa y unos buenos protectores adhesivos de pantalla y puedes hacerte el aventurero con el smartphone que tengas. Eso sí, no abuses mucho de él, que ya sabes que las baterías de hoy en día duran bastante poco. En este aspecto y para los usos intensivos de los que estamos hablando, es cuando los teléfonos móviles son cada vez menos móviles.