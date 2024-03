Tras sus intentos fallidos, Microsoft podría dar la batalla con un móvil plegable de verdad

La historia de Microsoft con los smartphones no se puede describir como exitosa ni mucho menos. Desde que compraran Nokia hace más de una década, todo lo que han hecho en este campo ha terminado en desastre. Desde aquellos descendientes Lumia de los finlandeses, a sus aventuras en el terreno de los plegables con su Surface Duo, que, aunque se plegaba no era exactamente lo que esperamos de un plegable como los que ha popularizado Samsung. Pero eso podría estar cerca de cambiar, ya que los de Redmond parecen estar planteándose dar el salto por fin a este pujante mercado.

Nueva patente

Esto es lo que ha dado alas a los rumores, la aparición de patentes de Microsoft que sugieren que la compañía estaría explorando la posibilidad de lanzar un dispositivo de este tipo en el futuro. La patente se ha presentado en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. Y que se denomina algo así como Placa de cubierta de dispositivo plegable. Lo más obvio es lo que se ve en la imagen de la que se acompaña la patente.

Y es que es muy similar a un Samsung Galaxy Z Fold, con un formato de apertura de libro, y que en esta ocasión es verdaderamente plegable, con un más que presumible pliegue en el centro de la pantalla, como consecuencia del plegado de la pantalla flexible. La patente sobre todo gira alrededor de esa placa de la que hablan, y que estaría orientada a proteger de los elementos más problemáticos, como el polvo, a la propia pantalla y la bisagra de esta, para que su apertura y cierre sea lo más natural posible.

La idea de Microsoft parece aventurar que la prioridad del fabricante será la durabilidad del dispositivo, protegiendo de la manera más eficiente posible todo ese mecanismo que permite plegar la pantalla con seguridad y durante mucho tiempo. Además, a nivel de diseño, esta cubierta de la que habla Microsoft permitiría que el teléfono sea más delgado, y por tanto más sencillo de sostener entre las manos y de transportar.

Al final la patente gira alrededor de todo lo que tiene que ver con los mecanismos que mejoran la experiencia plegable, y que es el punto donde los fabricantes invierten más recursos con el objetivo no solo de ofrecer una buena experiencia de uso, sino sobre todo un dispositivo que sea resistente a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que el plegable de Microsoft ya está en camino, ya que no todas las patentes se convierten en realidad.

Pero es evidente que cuando el río suena, es que agua lleva, y por tanto no hay que descartar para nada que esta patente esté anticipando el trabajo de Microsoft en el desarrollo de un verdadero plegable. Su Surface Duo era un móvil con dos pantallas unidas por una bisagra, pero no se trataba de una pantalla plegable, ya que entre ellas existían bordes y por tanto la experiencia no era la de un plegable de verdad, esperemos que eso cambie pronto.