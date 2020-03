Si has llegado hasta aquí es porque ese barato protector de pantalla que le has puesto a tu caro iPhone no ha servido de nada o, pero aún, tenías el display del teléfono totalmente desprotegido. Cuando se ha arañado o rajado la pantalla de tu nuevo teléfono, en busca de una solución rápida, te topas con infinitas listas que te recomiendan usar cera para coches, pasta de dientes o incluso lijar el panel. ¿Funcionan estos métodos de verdad?

La mayoría de las veces la respuesta es no. De hecho, si haces algo de lo que recomiendan los “gurús” de Internet lo que vas a conseguir es dañar aún más tu teléfono.

Repasamos las leyendas urbanas que aseguran poder arreglar la pantalla de un iPhone, o cualquier otro móvil, sin necesidad de llevar el Smartphone a un soporte técnico.

Lijar la pantalla

El papel de lija es un material abrasivo diseñado para eliminar gradualmente una capa delgada de distintos materiales en una superficie pero, desde luego, lijar un cristal nunca nos parecerá una buena opción.

Si estás construyendo una mesa o un mueble de madera es posible que un rollo de papel de lija te venga la mar de bien pero si estás tratando de eliminar rasguños de tu iPhone, por favor, no lo hagas. Incluso si usas uns lija de grano muy fino en una pequeña área, la solución es peor que la enfermedad.

Lija | pixabay

No uses máquinas de pulido

Mientras que el sector del automóvil y el vidrio es común usar máquinas pulidoras para desgastar gradualmente una capa del vidrio, los profesionales requieren un pulso de acero para lograr una aplicación constante, además de una gestión térmica cuidadosa. Por supuesto, ningún particular debería probar esto con su teléfono.

Aplicar pasta de dientes

La pasta de dientes y el bicarbonato de sodio funcionan de la misma manera que otros compuestos abrasivos. Cortan una fina capa de la superficie rayada, por lo que los rasguños parecen menos profundos o desaparecen por completo.

Sin embargo, dependiendo de la marca y los ingredientes, la pasta de dientes puede variar de suave a abrasiva por lo que podrías estar eliminado el revestimiento oleófobo de la pantalla y provocar que, de aquí en adelante, el Smartphone quede lleno de huellas.

No bañes el móvil en aceite

A menos que quieras hacer como Homer Simpson y freir el teléfono para comértelo, no debes bañarlo nunca en aceite. En los últimos meses se ha extendido la creencia de que puedes "rellenar" los arañazos de una pantalla con aceite. Si bien es cierto que el líquido puede llegar a tapar los recovecos, no hay razón para que permanezca allí una vez aplicado.

Si aplicas aceite vegetal o mineral en tu pantalla, solo conseguirás que te sea prácticamente imposible volver a coger tu teléfono móvil de Apple con total seguridad.