Según Apple, Android tiene 47 veces más malware que iOS, ¿cuál es la razón?

Sin duda es una de las eternas discusiones entre los usuarios de iPhone y de los móviles Android. Los primeros suelen justificar el pagar precios más altos por móviles que a priori no son mejores que muchos Android. Mientras que los segundos no creen que sus móviles sean tan poco seguros como aseguran los fans de Apple. Ahora la firma californiana ha tomado partido directamente en este espinoso tema, con un informe que entre otras cosas asegura que hay mucho más malware en los móviles con Android que en los iPhone, algo que ya sabíamos que era a así, pero a lo que la firma le da una sencilla explicación.

La diferencia está en lo que llega de fuera

El dato más relevante que da un nuevo informe acerca de la seguridad en ambos sistemas operativos es que los móviles Android cuentan con hasta 47 veces más de malware que los iPhone, al menos en base a los datos obtenidos durante los últimos cuatro años, en los que se marca un mínimo de hasta 15 veces más de malware que el sistema operativo de Apple. Mencionan que una importante firma de seguridad ha podido detectar hasta seis millones de ataques al mes a móviles Android. Y según Apple la principal razón por la que los móviles Android son menos seguros, es por la posibilidad de instalar apps desde tiendas de terceros, o directamente descargando de forma independiente un APK, un archivo instalador.

Y aquí es donde realmente viene el motivo detrás de este informe, y que no es otro que explicar la razón por la que es tan importante que no haya injerencias en su sistema operativo, con la aparición de terceros actores que puedan añadir sus propios contenidos a iOS de forma independiente, que en parte ha sido uno de los principales motivos de la disputa de Epic Games contra Apple en los tribunales, y que ha terminado en tablas. Vienen a decir que, si se terminara abriendo iOS a terceras tiendas y apps externas, el sistema operativo sería tan inseguro como Android, y por tanto no habría ya una diferencia sustancial entre ambos sistemas, más allá de las estéticas y de usabilidad.

Según las autoridades europeas se dan hasta 230.000 infecciones por malware en móviles al día, lo que sin duda es una cifra muy elevada para lo que debería ser algo normal o asumible. Pero no solo hablamos del uso personal del teléfono móvil, sino también del profesional, ya que el mismo informe recoge que de alrededor de 1.800 empresas norteamericanas, hasta un 46% tiene al menos un empleado que ha descargado una app móvil con software malicioso. Además del problema de seguridad que representa uno de estos ataques de malware, el informe también refleja el coste que tiene para las empresas la aparición de este tipo de software malicioso.

Y es que por cada una de estas infecciones se pueden llegar a perder hasta 1.500 millones de dólares, contando con los diferentes aspectos que pueden existir detrás de la actividad de la empresa y que pueden verse dañados, como la reputación, que al final dificulta recuperar los clientes. Sin duda un informe que pone de manifiesto una de las grandes fortalezas de Apple frente a su voraz competencia en Android. Un sistema, el de Google, que quizás tiene que pagar un alto coste por contar precisamente con una cuota de mercado enorme, estando prácticamente en 9 de cada 10 móviles a nivel mundial, por lo que es evidente que para los hackers es más rentable atacar a Android que a iOS.