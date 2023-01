Samsung le da una vuelta de tuerca a sus plegables con la pantalla "Flex In & Out"

El mercado de teléfonos plegables no ha parado de crecer en los últimos años, algo lógico si tenemos en cuenta que este segmento es bastante joven todavía, aunque algunos fabricantes como Samsung han tomado claramente la delantera, con cuatro generaciones de estos dispositivos ya en el mercado. Por tanto, los coreanos se encuentran claramente en el siguiente nivel, y ya prueban pantallas con las que no pueden rivalizar sus competidores. Es el caso de esta nueva pantalla presentada por Samsung Display, y denominada como “Flex In & Out” y que representa muy bien lo que es capaz de hacer.

Plegable por fuera y por dentro

Las imágenes que ha compartido hoy Samsung muestran un teléfono que desde luego revoluciona este concepto de dispositivo plegable, porque se deshace de las limitaciones que estos presentan hasta ahora, sobre todo cuando hablamos de la pantalla externa. Ya que esta también se integra por completo en el cuerpo del dispositivo y lo envuelte por fuera. Esto quiere decir que la pantalla se puede plegar tanto hacia fuera como hacia dentro. Y de esta forma, da igual si tenemos el teléfono de un lado o de otro, porque en ambos casos el teléfono se va a poder plegar sin importar por qué cara nos encontramos.

Lo interesante del concepto es que, al poder plegarse en 360 grados, será posible que la pantalla quede plegada como si fuera una enorme pantalla externa o de lo contrario quedar oculta una vez plegada. Vamos, que se multiplican las opciones de personalización, ya que Samsung podría optar por un dispositivo como los actuales, con una pantalla externa, o directamente prescindir de ella, al poder orientar el plegado como nos apetezca y teniendo siempre a mano la pantalla del teléfono sin importar si esta abierto o cerrado.

Desde luego es una tecnología que al permitir doblar la pantalla hacia adentro o hacia afuera permite muchos formatos diferentes, con dobles pantallas o con una sola pantalla. Las imágenes, como ya acostumbra Samsung, muestran un teléfono con una de estas pantallas y aparentemente totalmente funcional, al menos la pantalla parece encendida sin artificio visual alguno.

¿Para el Z Fold 5?

Como era de esperar, ya son muchos los que han visto esta nueva pantalla como una excelente novedad para el próximo móvil plegable de la marca. Concretamente muchos lo ven ya en el Samsung Galaxy Z Fold 5, pero la realidad parece bastante distinta. Y es que las novedades que estrenará el nuevo plegable de los coreanos parece bastante más limitado a la bisagra de la pantalla, que parece que por fin va a plegarse completamente, y no dejará la pantalla externa del teléfono inclinada cuando se encuentra cerrada.

Eso sí, no es descartable ni mucho menos este diseño para la siguiente generación, el Galaxy Z Fold 6, o por qué no, para un producto totalmente nuevo de Samsung, quizás un Galaxy Z Flex. Lo que es evidente es que Samsung va muy por delante de su competencia cuando hablamos de pantallas plegables.