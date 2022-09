Samsung presenta el Galaxy A9, el primer móvil con cuatro cámaras de fotos en la parte trasera

Samsung apuesta por la gama media, y muestra de ello es el evento de presentación organizado en Milán, con conexión directa con Kuala Lumpur (Malasia), donde se encontraba el CEO DJ Koh, y en el que se dieron a conocer los nuevos terminales Galaxy A7 y Galaxy A9.

Del Galaxy A7 ya se sabía prácticamente todo, puesto que había sido anunciado en España el día anterior: tres cámaras traseras, de las cuales la principal viene con 24 megapíxeles con lente f/ 1.7, otra con objetivo gran angular y la última para ajustar la profundidad de campo, con 5 megapíxeles y f / 2.2; el sensor de huellas ubicado en el lateral del teléfono móvil, que ayuda a mejorar la estética y la experiencia del usuario con la pantalla súper AMOLED de 6 pulgadas.

Samsung Galaxy A7 | Samsung

Lo mejor, sin duda, el precio. El Galaxy A7 tiene un precio de venta al público de 349 euros, lo que le pone a competir directamente con sus rivales en la gama media y entrar de lleno en un terreno, el de los terminales con amplias prestaciones fotográficas, en el que la compañía surcoreana está haciendo grandes esfuerzos.

Sin embargo, el plato fuerte de la mañana llegó con la presentación del Galaxy A9, el primer terminal móvil del mercado que tiene cuatro cámaras traseras y, parece, que por un margen de tiempo nada despreciable tal y como está el ritmo de presentaciones de teléfonos en los últimos meses. Sus principales competidores en este terreno,el Huawei P20 Pro y el LG V40, "solo" vienen con tres cámaras traseras.

Cuatro cámaras, cada una con una función

En un ámbito en el que a la fotografía móvil cada vez se le da más importancia, Samsung ha apostado por introducir cuatro lentes en el nuevo Galaxy A9, cada una con una función:

1.- La lente principal, con 24 megapíxeles, autoenfoque y f/ 1.7, que ayuda a la recogida de una cantidad de luz tremenda para que las fotos aparezcan perfectas aunque las condiciones de luz no sean las más adecuadas.

2.- Una lente con Zoom Óptico 2X, con 10 megapíxeles, autoenfoque f/ 2.4, que permite hacer fotografías lejanas con una calidad bastante buena y con la imagen bien estabilizada.

3.- Una tercera lente con la tecnología Ultra Wide Lens, que lleva incorporada un optimizador de escenas para hacer fotografías como un auténtico profesional. Además, gracias al reconocimiento de la escena con Inteligencia Artificial, esta lente puede identificar a las personas que salen en la imagen y ajustar las configuraciones de la cámara en función de cómo haya salido la mejor foto.

4.- La última lente está destinada a ofrecer al usuario profundidad de campo en sus fotos. Al igual que presentaran en Apple con el nuevo iPhone XS, el Samsung Galaxy A9 también tiene la posibilidad de dar al fondo de las imágenes ese toque especial y tan “instagrammer” que está tan de moda.

Galaxy A9 | Coveritmedia

Amplia capacidad y batería

Con un terminal destinado a hacer fotografías por doquier, la duración de la batería es un punto crítico. En este sentido, el Galaxy A9 viene equipado con una batería de 3.720 mAh que le da suficiente autonomía a lo largo de día. Esta capacidad convierte al Galaxy A9 superior en cuanto a capacidad respecto a su hermano mayor, el Galaxy S9 Plus, o del One Plus, ambas con 3.500 mAh.

En cuanto a su capacidad de almacenaje, en el A9 caben hasta 128 GB de datos (excepto los que ocupen el propio sistema Android que viene instalado por defecto), aunque se puede ampliar hasta los 512 GB con tarjetas extraíbles.

Precio y especificaciones técnicas

Con estas características, el nuevo terminal de Samsung se incrusta dentro de la gama media-alta de la compañía, con un precio de salida de 599€ en España. Su disponibilidad, a partir de mediados de noviembre.

Pantalla: 6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080×2220. Con un marco mínimo.

Sensor de huellas: ubicado en el centro de la parte trasera del terminal, a diferencia del A7, que lo tiene en el lateral del teléfono.

Cámaras: principal: 24MP AF, F1.7; Telefoto: 2X optical zoom, 10MP AF, F2.4; Ultra Wide: 120°, 8MP, F2.4; Profundidad: 5MP, F2.2Front: 24MP, F2.0

Procesador: Octa Core (2.2GHz Quad + 1.8GHz Quad)

Memoria RAM: de 6GB y de 8GB

Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo)

Cargador: USB Type-C