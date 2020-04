Los móviles con Android GO no han tenido todo el recorrido que quizás confiaba que tuviera Google cuando lo lanzó. Este sistema de reducidas exigencias ha sido sobre todo una importante alternativa en los mercados de países emergentes, y aunque en Europa se están vendiendo varios dispositivos con este sistema, la realidad es que muchos de estos modelos no terminan llegando a nuestro país. Es el caso del Samsung Galaxy J2 Core de 2020, un teléfono que acaba de lanzarse en el mercado Indio, donde en una gran parte de él se buscan móviles muy básicos a precios asequibles. Un teléfono que como vais a poder comprobar ofrece unas características muy básicas.

Características del Samsung J2 Core de 2020

Este nuevo teléfono de Samsung no llegará a nuestro país probablemente, en primer lugar porque hablamos de un móvil que no solo es básico en prestaciones, sino también en diseño, de hecho estamos ante un móvil que cuenta con un código de diseño más propio de teléfono de hace cuatro o cinco años. Su ficha técnica no puede ser más limitada, porque parte de una pantalla que ofrece un tamaño muy pequeño, de 5 pulgadas, aun así algo más grande que la del reciente iPhone SE 2020. Esta tiene resolución que tan siquiera es HD, de 540x960 píxeles, por lo que este aspecto es realmente limitado.

Samsung J2 Core de 2020 | Samsung

El procesador es un Exynos 7570 de cuatro núcleos, también de los más básicos de la firma coreana. La memoria RAM, como suele ser habitual en este tipo de móviles con Android GO, suele ser de 1GB. El almacenamiento interno es de 16GB, siendo ahora el doble de lo que ofrecían las anteriores generaciones, siendo esta una de sus principales novedades. Las cámaras de fotos tampoco son algo de lo que presumir, ya que cuenta con una trasera de 8 megapíxeles y otra frontal de 5 megapíxeles. Aquí no hay notch o agujeros, pero sí unos grandes bordes en la pantalla.

Samsung J2 Core de 2020 | Samsung

La batería también es bastante limitada, de 2600mAh, más que suficiente para un móvil de estas características. Con ella podemos aguantar todo el día con una sola carga. Y lo más inusual para lo que estamos acostumbrados hoy en día, es una batería que se puede extraer como antaño, para intercambiarla por otra ya cargada. Cuenta con Wifi, solo de 2.4GHz. EL sistema operativo con el que cuenta, Android Go, está basado en la versión 8 Oreo. Llega en tres colores, el dorado, azul y negro.

El precio sin duda es el más ajustado para un móvil de Samsung, siendo de unos 75 euros al cambio. Solo se pone a la venta en India, un mercado en el que tiene sentido este tipo de terminal. Aquí en España por ejemplo, tenemos el Samsung Galaxy A10Samsung Galaxy A10 como el teléfono más barato. Cuesta poco más de 50 euros, y desde luego es un móvil mucho más al día que este. Por lo que con las características que tiene este Samsung J2 Core de 2020, tan siquiera al precio que se ha estrenado tendría sentido en nuestro país.