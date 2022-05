El Samsung Galaxy S23 estrenará la cámara de fotos más grande que hayas visto

Las cámaras de fotos de nuestros móviles han crecido en tamaño en los últimos años, no hay más que ver que desde los tradicionales sensores 12 o 13 megapíxeles que han tenido muchos móviles de alta gama durante muchos años, actualmente tenemos algunos de hasta 108 megapíxeles, incluso en modelos de gama media. Una cifra que se ha estabilizado en los tres últimos años, pero que ahora parece que está a punto de cambiar. Y no solo por algunos móviles de Xiaomi o Motorola que podrían llevar a nuevos extremos estos sensores, sino porque la propia Samsung podría dotar a su próximo S23 con un sensor enorme.

Dos centenares de píxeles

Según hemos conocido ahora desde ET News, parece que Samsung está trabajando en un nuevo sensor para la cámara de su Galaxy S23, que podría revolucionar el mercado de teléfonos móviles. Y lo haría gracias a un nuevo sensor con resolución de nada menos que 200 megapíxeles. Si bien ya se había presentado el sensor ISOCELL HP1 por parte de Samsung con esta resolución, la realidad es que hasta ahora no se ha dejado ver en un modelo comercializado, sí que se ha rumoreado mucho su llegada a otros móviles, pero no se ha visto todavía en el mercado.

Samsung Galaxy S22 | Samsung

Y estas informaciones apuntan a que este nuevo sensor llegaría con el Samsung Galaxy S23 Ultra, un móvil que por tanto estrenará toda una nueva generación de cámaras de fotos móviles con mucha más resolución. De momento no está muy claro si Samsung será realmente la primera en lanzar un móvil con un sensor tan grande, porque recordemos que los 108 megapíxeles, aunque llegaron también de la mano de un sensor Samsung, se estrenaron en el Xiaomi Mi Note 10, por lo que no habría que descartar un movimiento similar también en esta misma ocasión.

El sensor se encuentra ya en su última fase de desarrollo, por lo que es evidente que estaría a punto de entrar en producción y estar listo para incorporarse a los primeros teléfonos. Recordemos que para que los Galaxy S23 lleguen al mercado quedan al menos 7 u 8 meses, un tiempo todavía bastante amplio para que los coreanos puedan incluso llevar este sensor a móviles de otros fabricantes, como Xiaomi o Motorola, que son los mejor colocados. Esto, aunque pueda parecer contradictorio, es una práctica bastante habitual en Samsung.

Y es que de esta manera las pruebas se hacen en los móviles de terceros fabricantes, y no en los propios. No obstante, una cosa es el sensor, y otra muy diferente el software de cámara que le saque partido, algo para lo que seguramente Samsung esté mucho mejor preparada siendo quien ha diseñado los nuevos sensores. Sea como fuera parece que tras este 2022 tan decepcionante en lo que a cámaras móviles se refiere, con sensores de 50 megapíxeles por doquier, en 2023 por fin contaremos con sensores verdaderamente grandes y evolucionados. Ahora solo falta saber si llegarán en los Galaxy S23 o bien en otros modelos de terceros fabricantes.