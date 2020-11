El Samsung Galaxy S21 Ultra tendrá soporte para S Pen, ¿adiós a los Galaxy Note?

Samsung siempre ha mantenido, desde 2011, un curioso equilibrio entre dos de sus gamas más antiguas y reconocidas, a la par que caras y siempre con los mejores componentes de procesador, tecnología, pantallas, cámaras de fotos, etc. Por un lado los Galaxy S que llegan en la primera mitad del año, y por otro los Galaxy Note que lo hacen en el siguiente semestre. Uno es un smartphone al uso y el otro (phablet se decía) se centra más en el entorno profesional, gracias entre otras cosas a un S Pen (lápiz digital) con el que podemos tomar nota a mano alzada, dibujar o lo que sea que se nos ocurra.

Hasta este año, los coreanos habían mantenido una nítida línea de separación entre ambas gamas aunque, a la vista de las últimas informaciones parece que ese delgado límite se va a difuminar todavía más, ya que todo hace indicar que el Samsung Galaxy S21 Ultra llegará en enero de 2021 con soporte completo para ese S Pen de los Galaxy Note que, año a año, va tomando funciones cada vez más útiles y sorprendentes.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen