Samsung Galaxy M13: un móvil económico que presume de más pantalla

La firma coreana Samsung es la que más móviles vende en todo el mundo. Y cuenta con una de las gamas más amplias de smartphones en el mercado. Entre ellas se encuentra su gama M, que nos ofrece una serie de teléfonos económicos con una excelente relación de prestaciones y precio. En esta ocasión hemos conocido un nuevo modelo, el Samsung Galaxy M13, que acaba de ser lanzar por la marca, aunque de una forma un tanto sigilosa, con la nueva página web basada en este teléfono. Un móvil que presume de algunas novedades interesantes respecto de sus predecesores.

Ficha técnica del Samsung Galaxy M13

Sin duda uno de los aspectos más interesantes de este nuevo modelo es su pantalla. Porque crece respecto del modelo actual, no mucho, pero sí lo suficiente, porque ahora es de 6,6 pulgadas. Y mejor aún, aumenta su resolución, ya que si hasta ahora era HD+, ahora será Full HD+, por lo que en este aspecto ya no echaremos en falta más píxeles. Eso sí, no se ha especificado una tasa de refresco diferente de los 60Hz, por lo que mucho nos tememos que no cuente con una tasa como para presumir.

Ficha técnica del Samsung Galaxy M13 DIMENSIONES Y PESO 76.9 x 165.4 x 8.4mm 192 g PANTALLA 6,6 pulgadas Relación de aspecto 20:9 Full HD+ PROCESADOR De ocho núcleos MEMORIA INTERNA 64/128 GB MEMORIA RAM 4 GB BATERÍA 5.000mAh Carga rápida de 15W CÁMARA TRASERA 50 MP 5 MP Ultra gran angular 2 MP macro CÁMARA DELANTERA 8 MP CONECTIVIDAD Wi-Fi Dual Bluetooth 5.0 NFC SOFTWARE Android 12 One UI 4.1 PRECIO Por confirmar

No obstante sería algo extraño, ya que si nos fijamos en el Samsung Galaxy M12, este tenía una de 90Hz, por lo que hay que dejar la puerta abierta. Del procesador Samsung solo ha desvelado que cuenta con ocho núcleos, lo menos que podemos esperar de un móvil de 2022. Juno a este procesador tenemos una memoria RAM de 4GB, así como 64GB o 128GB de almacenamiento, ampliables hasta 1TB mediante tarjetas microSD. La batería de este teléfono es de 5000mAh, y no se ha especificado ninguna potencia de carga, por lo que lo normal es que conserve la de su predecesor, que es de 15W.

Samsung Galaxy M13 | Samsung

Su conectividad ofrece Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), así como Bluetooth 5.0. También tenemos un sensor de huellas en el lateral, en el botón de encendido. También llega con un acelerómetro, otro geomagnético, de luz ambiental y de proximidad. Tiene un conector USB tipo C, así como NFC para poder hacer pagos en establecimientos con él. El software con el que cuenta es Android 12 basado en la última capa de personalización de la marca, One UI 4.1. Tiene unas dimensiones de 76.9 x 165.4 x 8.4mm y un peso de 192 gramos.

Cámara del Samsung Galaxy M13

Este teléfono se estrena con novedades en su cámara de fotos. Para empezar, llega con un sensor menos que su predecesor, pasando de cuatro a tres, algo cada vez más habitual en los móviles de gama media. Y lo hace además con sensores diferentes, siendo el principal de 50 megapíxeles, algo más grande que el de su predecesor. Mientras que viene acompañado de un ultra gran angular de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara para hacer selfies es de 8 megapíxeles. No ha detallado más sobre ella Samsung.

Samsung Galaxy M13 | Samsung

Precio del Samsung Galaxy M13

Lamentablemente la firma coreana no ha desvelado un precio para este teléfono, ni tampoco la disponibilidad de este terminal. Y es que de momento solo se ha visto en la web de prensa de Samsung. Pero es de esperar que se estrene por un precio similar al de su predecesor, que fue el año pasado de 209 euros de partida.