Samsung avanza veladamente sus futuros plegables con un nuevo Unpacked en el horizonte

Todos esperamos que el próximo mes de julio, que quién lo diría que lo tenemos ya encima, se presenten los nuevos móviles plegables de Samsung. Hablamos de la nueva generación de Flip y de Fold, que además este año podrían venir acompañados de algunas sorpresas interesantes. Pues bien, hoy Samsung, de una forma un tanto extraña, ha venido a hacer el primer avance de sus próximos plegables, en una nota de prensa donde avanza toda la innovación que está por venir en este campo.

Una experiencia más Ultra

En una nota de prensa titulada Conoce el próximo capítulo de Ultra, nos ha desvelado que la marca ha estado escuchando a sus usuarios para ofrecerles todo lo que están buscando. Eso implica pantallas más grandes, cámaras más avanzadas, así como nuevas formas de conectividad. Visto así, pareciera que estuvieran hablando del futuro Galaxy S26 Ultra, pero hay algo que lo cambia todo en esta comunicación, y es el vídeo adjunto.

El teaser de Samsung | Samsung

Y es que en ese vídeo podemos ver una imagen bastante esquemática de un modelo Z Fold de la marca, lo vemos plegado y desplegado, mostrando el diseño tradicional de estos modelos, y quizás, eso sí, fugazmente notamos que con un grosor inferior al habitual. Pero, además, en el propio texto compartido por Samsung, se menciona la experiencia plegable como uno de los aspectos destacados de este futuro de los coreanos.

Si unimos todas estas pistas con la persistencia al hablar de Galaxy Ultra, podemos llegar a pensar que lo que nos está avanzando Samsung en esta comunicación, es que podríamos tener un Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra, un modelo aún más avanzado y mejor de su plegable de formato libro. Y es que esto tendría bastante sentido, si tenemos en cuenta que el aspecto en el que destacan los teléfonos Ultra, la cámara de fotos, es precisamente el más mejorable de cuantos plegables ha lanzado Samsung al mercado.

Con la frase La experiencia Ultra está lista para desarrollarse, Samsung termina con una críptica nota de prensa en la que no avanza nada específico, pero deja en el aire y a la imaginación un gran número de cosas que seguramente le gustaría conocer a los seguidores de la marca sobre sus futuros smartphones. Este año se espera un Unpacked de julio bastante animado, sobre todo en lo que a los plegables se refiere.

No solo tendremos a los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, sino que se esperan dos variantes más este año. No sabemos si llegarán también en julio, pero Samsung estaría trabajando en un Z Flip más asequible, algo así como un modelo FE. Y también en un Galaxy Z con pantalla TriFold, como la que lanzaba el pasado año Huawei, dando un fuerte golpe en la mesa de la innovación. Y leído lo leído en este caso, quién sabe si nos podríamos encontrar también con un modelo adicional Ultra en esta gama de plegables no hay que descartar absolutamente nada. Sea como fuere, está claro que Samsung está tramando algo en el corto plazo.