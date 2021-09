El Redmi 10 llega a España con un precio de derribo

Hemos hablado mucho de este teléfono y lo que podría suponer para la gama media de Xiaomi, y ahora por fin llega a España, conservando intactas sus características y con un precio que hacen de él uno de los mejores teléfonos que podemos comprar ahora en su franja de precio. Y es que este año no es que sea más barato que los modelos de generaciones anteriores, pero es un modelo que ha mejorado más que nunca, y que por tanto ofrece ahora una relación de precio y prestaciones más atractiva que nunca.

Precio y disponibilidad en España

Este Redmi 10 llega a España en dos modelos diferentes, uno con 4GB de memoria RAM y 64GB, que tiene un precio de 179,99 euros, pero que vamos a poder comprar por solo 159,99 euros desde el próximo 27 de septiembre a las 00:00 horas. Mientras que la versión de 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno tiene un precio de 199,99 euros. Ambas versiones se ponen a la venta en tres colores, como son el gris carbón, azul marítimo y blanco guijarro. Desde luego si lo compras de oferta el día 27 el precio no puede ser más redondo.

Redmi 10 | Xiaomi

El mejor equipado de su gama

Si miramos alrededor de este teléfono no encontramos terminales mejores por este precio, e incluso superior. Y es que este modelo ha dado un salto cualitativo en muchos aspectos, incluso desde su parte externa, donde su diseño no tiene nada que envidiar al de muchos móviles premium, aunque lógicamente el acabado no sea precisamente el mismo. El nuevo terminal de Xiaomi que llega a España tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, que ahora cuenta con una tasa de refresco de 90Hz, así como con resolución Full HD+. Su procesador es de MediaTek, un Helio G88 que como sabéis es muy potente sobre todo a la hora de jugar.

Redmi 10 Prime | Xiaomi

Otro salto de calidad recibe en la cámara de fotos, también cuádruple, aunque ahora con un nuevo sensor de 50 megapíxeles principal. A este le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles, uno de 2 megapíxeles macro y uno de 2 megapíxeles de profundidad. Delante la cámara es de 8 megapíxeles. La batería tiene una gran capacidad de 5000mAh, y cuenta tanto con carga rápida de 18W como inversa de 9W. Un aspecto que nos ha sorprendido, y que al menos así aparece en la ficha de especificaciones que facilita Xiaomi, es que tiene conectividad NFC para poder hacer pagos en tiendas con él. Un móvil que llega con Android 11, bajo la capa MIUI 12.5 de la firma china.

Un teléfono que tiene unas dimensiones de 162 x 75.5 x 8.9 mm y pesa 181 gramos, lo que no es mucho para lo que acostumbramos en la actualidad. En definitiva, un móvil que mejora y mucho tanto por fuera y por dentro, y que desde luego es una auténtica ganga a ese precio promocional de 159,99 euros. Difícilmente podremos encontrar algo igual en el mercado, quizás en algún Realme 8 rebajado.