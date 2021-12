Recrean el aspecto transparente que tendría el esperado Nothing Phone

Si hay algo en lo que Apple no suele arriesgarse, es en el diseño de sus dispositivos. Estos pueden repetirse un año tras otro, creando una identidad fácilmente reconocible, y que no conoce de modas, como a lo mejor puede ocurrir con los móviles de su competencia en Android. Por esa razón hay que recurrir a artistas gráficos para que nos diseñen aquello que solo es posible en nuestra imaginación. Y es que Apple, a pesar de haber tenido un éxito tremendo con los iMac G3 transparentes, nunca se ha atrevido a llevar esa tendencia a sus iPhone y otros dispositivos. Pero parece que hay una marca decidida a hacerlo realidad, y es Nothing, creada por Carl Pei, uno de los fundadores de OnePlus, y desde luego el aspecto no puede ser más interesante.

Así sería el Nothing Phone

A quien le hablen del Nothing Phone, seguramente no le diga mucho, pero si decimos que será el primer móvil del fundador de OnePlus fuera de esta marca, puede que la cosa cambie. Nothing ha lanzado hasta ahora al mercado un par de auriculares, con un diseño transparente de lo más inspirador, y que ha sabido generar una identidad propia. Ahora la cuenta de Twitter de osho jain ha imaginado el aspecto de este Nothing Phone, y desde luego no puede ser más interesante.

Porque ha compartido cuatro imágenes, que nos muestran cómo sería el aspecto de este. Y por supuesto, como esperábamos, lo más llamativo es que cuenta con un aspecto completamente transparente, y no hablamos de translúcido, y algo opaco como eran los iMac, sino de un teléfono que deja ver con total claridad lo que hay dentro de su carcasa. Entre otras imagina un terminal con un dispositivo de carga similar al de Magsafe, que puede apreciarse en la parte trasera. Además de esto, podemos ver una cámara de fotos simple, con un solo sensor, al estilo de los iPhone SE de 2020 o el XR, acompañado de un flash LED.

En la parte inferior vemos el puerto USB tipo C, junto a dos altavoces, y por supuesto, una carcasa completamente transparente. También vemos un detalle de la inscripción “Power in Less” En la parte delantera, la pantalla no se deja intuir mucho, sin bordes y a priori sin una cámara de fotos integrada en ella, por lo que cabe la posibilidad de que lo hayan recreado con una cámara invisible. Vemos también en grandes dimensiones, y en vertical, la inscripción de “Nothing” con el logotipo de la marca. Un móvil del que todavía no se sabe mucho, ya que de momento se especula con su existencia y un posible lanzamiento en 2022.

Desde luego de tener este aspecto, el teléfono de Nothing podría tener una marcada personalidad, que lo diferenciara de otros móviles Android. Veremos cuáles son los planes de Carl Pei, pero no parece que vaya a repetir la misma fórmula de OnePlus, con móviles de alta gama a precios asequibles. Es posible que nos encontremos básicamente ante un móvil de gama media premium con un aspecto diferente.