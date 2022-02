Realme desvela el original acabado que tendrá el Realme 9 Pro en Europa

Este fabricante chino se ha convertido en la marca que más rápido crece en el mercado mundial, y la que más dispositivos ha vendido en menos tiempo, pulverizando los récords tanto al alcanzar los 50 millones como los 100 millones vendidos en todo el mundo. Y una de sus gamas de smartphone más populares es la de los teléfonos de rango medio, con una denominación numérica. Todo comenzó en España con el Realme 7, que se convirtió en uno de los teléfonos más vendidos, sobre todo su modelo Pro, tanto en el Prime Day como en el Black Friday. Algo que ha seguido ocurriendo con su sucesor, el Realme 8 Pro, y que esperamos que ocurra con el nuevo Realme 9 Pro, que está a punto de presentar. Y es que la propia marca acaba de desvelar el aspecto oficial que tendrá su nuevo teléfono, con un acabado único.

El teléfono que cambia de color

Cuando hablamos de móviles de gama media, el diseño, aunque es importante, no suele ser uno de los puntos fuertes de estos smartphones. Pero Realme ha desvelado ahora el aspecto de su nuevo Realme 9 Pro, un teléfono que no solo destacará por una buena relación de prestaciones y precio, sino también por un buen acabado, sobre todo llamativo, que no dejará a nadie indiferente. Y es que la firma ha mostrado oficialmente el diseño del nuevo teléfono, en su acabado Sunrise Blue.

Realme 8 Pro | Realme

Este se encontrará disponible tanto en el Realme 9 Pro como en el Realme 9 Pro+. Y es que este teléfono no será permanentemente del color que lo compremos, sino que según la luz que incida sobre él podrá cambiar de aspecto. Y es que este acabado Sunrise Blue cambiará el cuerpo del teléfono de color azul a un color rojo en apenas cinco segundos, si le incide directamente la luz del sol. Para conseguir este llamativo y dinámico acabado, el fabricante ha desvelado que para la fabricación de la carcasa ha utilizado materiales fotocromáticos orgánicos (OCA) que permiten esa transformación de color alimentada por la luz del sol.

Tras más de 200 pruebas y la alteración de la estructura molecular del cuerpo del teléfono, se ha conseguido este interesante efecto que permite al teléfono cambiar de color en determinadas situaciones, sin perder un ápice de su atractivo. Además, la firma presume de que este teléfono será bastante ligero, con un peso de 182 gramos, no es que sea una pluma, pero sí está por debajo de lo habitual. Han conseguido también que sea bastante delgado, alcanzando una marca psicológica de solo 7,99mm de grosor, algo que vamos a notar mucho cuando lo tengamos entre las manos.

Un teléfono que destacará por una pantalla AMOLED de 90Hz, así como un procesador Dimensity 920 de MediaTek que lo dotará de conectividad 5G. Su cámara triple estará comandada por un sensor principal de 50 megapíxeles, y presumirá de un sensor de huellas bajo la pantalla. Así como de una batería de 4500mAh con carga rápida.