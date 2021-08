Nuevo Redmi 10, cámara de 50MP y pantalla de 90Hz por 150€

Lo que entendemos por un móvil barato o de la gama de entrada ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y sin duda el mejor ejemplo de ello es el nuevo Redmi 10 que acaba de presentar Xiaomi. Es su móvil por excelencia, la gama que le ha llevado donde está a lo largo de los años, y esta décima generación demuestra que desde luego a día de hoy no se puede dar más por menos. Y es que este nuevo Redmi 10 llega con muchos cambios, tanto en la parte externa como interna, y con unas características con las que va a ser difícil hacerle frente para la competencia.

Características del Redmi 10

La verdad es que ya lo conocíamos casi todo de este nuevo teléfono, y lo único que nos faltaba por saber era si Xiaomi iba a poder mantener el precio a pesar de contar con unas características tan interesantes. Y desde luego que lo ha conseguido, porque estamos hablando de un teléfono que se ha puesto a la venta en Malasia a un precio de alrededor de los 150 euros al cambio, en la línea de sus predecesores. Esto le convierte en el mejor móvil que podemos comprar con estas características a un precio tan ajustado. Y es que miremos donde miremos este teléfono sorprende, empezando por su diseño, que no tiene nada que envidiar al de los topes de gama de la marca.

Redmi 10 | Xiaomi

Llega con una pantalla de 6.5 pulgadas con resolución Full HD+, así como una cámara perforada en la parte superior, y lo más importante, tasa de refresco de 90Hz. Un terminal que desde luego en este aspecto mejora y mucho a su predecesor. Llega con un nuevo procesador de MediaTek, el Helio G88, especialmente diseñado para jugar con mucha fluidez. Hay versiones de 4GB o 6GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. La cámara de fotos es otro de los aspectos que más nos sorprenden de este teléfono, porque estrena un nuevo sensor principal.

La cámara del Redmi 10 | Xiaomi

Este llega con una resolución de 50 megapíxeles. Y está acompañado por otros tres, ultra gran angular de 8 megapíxeles, de profundidad de 2 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos dentro del orificio superior es de 8 megapíxeles. Un móvil que llega con una batería igual a la del anterior modelo, con 5000mAh, así como una carga rápida de 18W. Además cuenta con carga inversa de 9W, por lo que es un móvil bastante completo en este aspecto.

Hay otros detalles muy interesantes y que no suelen estar en este tipo de teléfonos, como unos altavoces estéreo. También tenemos Wifi 5, Bluetooth 5.1, así como NFC para hacer pagos en tiendas, Radio FM, puerto de infrarrojos, minijack de auriculares o conector USB tipo C. El lector de huellas se encuentra en el lateral, en el botón de encendido, y no es un móvil pesado, ya que solo pesa 181 gramos. Vamos, que no podemos esperar más por menos, esperemos que en su inminente aterrizaje en España ofrezca un precio similar.