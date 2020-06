Nuestros teléfonos son dispositivos muy seguros, pero a pesar de ello son muchos los que invierten tiempo y dinero en poder hackear continuamente nuestros teléfonos para poder hacerse con información sensible o directamente suplantar nuestra identidad para poder hacerse con nuestro dinero. En el caso de los móviles Android la seguridad es una de las prioridades de Google, a pesar de que es el sistema que más sufre los hackeos, y todo ello gracias a los parches y actualizaciones de seguridad de nuestro sistema operativo. Y hay un ajuste clave para saber si nuestro teléfono está al día en términos de seguridad.

Así puedes asegurar tu teléfono frente a las amenazas

Android ha ido cambiando su manera de desplegar los parches de seguridad y nuevas versiones con el paso de los años, hasta hace no mucho existían hasta tres o cuatro versiones de Android al año, pero estas se sustituyeron por una versión del sistema al año y con doce parches de seguridad al año, uno por cada mes, para poder mantener los teléfonos libres de amenazas de seguridad. Pues bien, lo que hoy os queremos contar es cómo saber que esos parches de seguridad están instalados y que nuestro teléfono está al día. Porque puede que tu teléfono se actualice de manera automática, pero hay muchos que no lo hacen.

Parche seguridad en Android | Tecnoxplora

En cualquier caso si cuentas con un móvil con Android 10, y hablamos de un teléfono que cuente con una versión cercana a la de stock, podemos acceder a una sección con las actualizaciones de seguridad disponibles para el teléfono. Porque estas actualizaciones son tan importantes como las de sistema, por eso ya se han ganado una sección exclusiva en los propios ajustes del teléfono, a los que os dirigimos ahora. Para ello hay que hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono

Pulsa en el menú de “seguridad y ubicación”

Ahora vemos varias secciones, pulsa sobre la de “actualización de seguridad”

Al pulsar este botón, veremos cómo nuestro teléfono busca nuevas actualizaciones de seguridad en exclusiva. En el caso de no encontrar ninguna nos mostrará una imagen con el nivel de parche de seguridad actual. De esta manera sabremos que nuestro teléfono tiene la última actualización de seguridad disponible. Esto quiere decir que todas las amenazas de seguridad a las que podría exponerse están resueltas en nuestro terminal. Lógicamente en este caso, en el que el último parche de seguridad disponible es del de abril de 2020, nos faltaría por instalar el de mayo y junio.

Pero si no están instalados es básicamente porque no están disponibles todavía para nuestro teléfono. Por tanto de esta manera siempre tendremos la certeza de que nuestro móvil cuenta con todas las medidas de seguridad disponibles instaladas. Por tanto lo mejor es siempre visitar de manera regular esta zona de nuestro teléfono, para saber si está actualizado con la última versión, y más importante aún, saber si hay nuevas actualizaciones de seguridad disponibles. Lógicamente este es un ajuste que puede ser diferente en distintos móviles, ya que las capas de seguridad de cada fabricante cambian algunas opciones de lugar, pero no debería ser difícil encontrarlo.