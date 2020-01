Utilizar WhatsApp se ha convertido en algo habitual para cientos de millones de personas en todo el planeta, que se comunican a diario con esta herramienta de Facebook. Uno de los aspectos más destacados de esta app es que cuenta con unos requerimientos básicos, que permiten utilizarla en los móviles más humildes y veteranos del mercado. De hecho podemos comprobar que hay móviles con muchos años a sus espaldas que siguen siendo compatibles con la app. Prueba de ellos son los que a día de hoy están funcionando con una de las versiones de Android e iOS más antiguas, y que durante la próxima semana dejaran de ser compatibles con la app de Facebook.

¿Qué móviles no podrán utilizar WhatsApp?

Será a partir del próximo 1 de febrero cuando WhatsApp deje de ser compatible para un determinado número de móviles Android, que por antigüedad y razones de seguridad ya no podrán utilizar la aplicación. Como os podéis imaginar estamos hablando de móviles muy antiguos, tanto que dudamos que haya muchos de ellos funcionando hoy en día con WhatsApp, aunque todo es posible. No todas las personas tenemos móviles medianamente nuevos y puede haber todavía quien utiliza solo el móvil para mandar mensajes de WhatsApp. Pues bien, son los móviles con Android 2.3.7 o anterior los que no van poder seguir utilizando WhatsApp a partir del 1 de febrero de 2020. Dudamos que mucha gente siga utilizando estas versiones, y si lo hacen el milagro es que sus móviles hayan seguido funcionando hasta hoy.

WhatsApp | Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

¿Y en iOS qué móviles dejarán de ser compatibles?

En el caso del sistema operativo de Apple también habrá un corte el próximo 1 de febrero para determinados modelos con una versión específica de iOS. En este caso todos los móviles que cuenten con iOS 8 o anterior dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería, por lo que si tu iPhone cuenta con este sistema operativo y estás a tiempo de actualizarlo, hazlo cuanto antes. En el caso de los iPhone es más probable que después de los años sigas utilizándolo, incluso con iOS 8 que en el caso de Android con la versión que hemos visto antes.

Compatibilidad de WhatsApp en la página de soporte | Tecnoxplora

¿Qué ocurrirá a partir del 1 de febrero?

Estos datos los hemos extraído de la página de compatibilidad de la aplicación, en la web oficial de WhatsApp. En ella podemos ver que según la aplicación de mensajería, la consecuencia de seguir utilizando estas versiones es clara. Porque según la app

No es posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas existentes

Por lo que de facto no podrías volver a utilizar la app si es necesario verificar la cuenta en algún momento, mientras eso no pase, podría seguir funcionando, ya que WhatsApp también dice lo siguiente

Debido a que ya no estamos desarrollando la aplicación para estos sistemas operativos, algunas de las funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento

Por lo que es un claro aviso a navegantes, si utilizas estas versiones, te expones a que deje de funcionar.