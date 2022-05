Qué hacer si no funciona la carga rápida de tu móvil

Con el uso nuestros dispositivos van perdiendo facultades o eso puede parecernos. Notamos que su rendimiento se resiente, inicia más lento, tardan más en abrirse las aplicaciones o navegar por Internet se ralentiza. Esto también puede ocurrir a la hora de cargar la batería del móvil.

Qué hacer si el móvil no carga todo lo rápido que debiera

Llevar el móvil en un bolsillo puede ser lo más cómodo pero perjudicial al mismo tiempo. Las pelusas que generan los tejidos en el interior de este pueden introducirse en las ranuras de nuestro dispositivo y provocar algún que otro problema. Es común el mal funcionamiento tanto de micrófono como altavoces, pero también puede generar el mal funcionamiento del puerto de carga. Todos estos problemas, tienen fácil solución, en el caso del rendimiento lo resolveremos llevando a cabo una limpieza de aplicaciones que no usamos, subiendo o eliminando todas las fotos que estén ocupando espacio de almacenamiento interno y la cache.

Mantén limpio el conector USB | Foto-de-Jonathan-Kemper-en-Unsplash

Tras un tiempo de uso notamos que de buenas a primeras nuestro móvil no carga a la misma velocidad que lo hacía y la duración de la batería no ha disminuido, el problema puede que no se encuentre ni el cargador ni la batería. Y podamos solventarlo fácilmente, sin casi desembolso económico ni acudir al servicio técnico. Este problema puede deberse a la suciedad y el polvo que se acumulan en las ranuras del nuestro móvil y la solución es de lo más sencilla. Para eliminar el polvo usaremos un spray de aire comprimido adecuado para la limpieza de material electrónico o una perilla con la insuflar aire. En vez de soplar, que es lo primero que se nos viene a la mente en estas ocasiones. Hacerlo puede ser que expulsemos microgotas que pueden afectar a los conectores, provocando un daño mayor.

Si la suciedad es más persistente usaremos un kit de limpieza, en el que se incluyen varios cepillos y pinceles con los eliminar la suciedad con toda seguridad. Debemos evitar usar isopos de algodón o utilizar objetos punzantes que puedan dañar los conectores. Es tan necesario e importante mantener limpio nuestro dispositivo, limpiando frecuentemente la pantalla, los orificios de altavoces y micrófono para que sigan funcionando correctamente. Algo tan sencillo con esto puede ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza y el gasto innecesario, ya que en un primer momento pensamos que se ha estropeado el cargador o algo peor, la batería. Por lo que antes de aventurarnos a comprar un cargador podemos llevar a cabo esta sencilla operación.

La suciedad y el polvo bloquean el paso de la electricidad haciendo que llegue en menos medida a la batería a través de los conectores. Por lo que mantenerlos limpios evitará esté tipo de problemas. Muchas fundas incluyen un tapón para evitar que esto suceda. Para ello podemos colocar un taponcillo de silicona. Este nos costará unos céntimos, un coste insignificante que nos ayudará a mantener limpio el enchufe de carga. Tan solo debemos tener en cuenta el tipo de conector que usa nuestro móvil. También podemos usarlos para cualquier dispositivo que disponga de ranura de carga.