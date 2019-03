Que la batería de tu móvil te deje tirado pronto dejará de ser un problema

Ya casi no nos acordamos, pero hubo un tiempo en el que la batería de los móviles duraba más de 24 horas. Jugábamos a la serpiente y el teléfono tenía más de ladrillo que de inteligente, pero aguantaba como un campeón las embestidas del tiempo y quizás podíamos permitirnos el lujo de utilizar el cargador una vez cada dos o tres días.

Ha pasado el tiempo y de qué manera. Los móviles de ahora se parecen en poco a los de entonces: pantallas a todo color, ni un botón, conexión a internet (de verdad, no como el WAP de los dispositivos ancestrales) y, sobre todo, una batería que deja mucho que desear. Sabes con cuánta batería sales de tu casa, pero no sabes si volverás con el móvil encendido. Así, el adicto al smartphone no puede salir a la calle sin llevar un cargador y sin tener localizados los enchufes con los que poder alimentar a su criatura.

¿Para qué queremos móviles inteligentes que hacen de todo pero que no aguantan ni siquiera un día? Da igual. Lo cierto es que un paseo por internet basta para descubrir que la duración de la batería de nuestros móviles se ha convertido en uno de esos problemas del primer mundo que ponen de los nervios a más de uno: trucos para ahorrar batería, nuevas y alocadas formas de llenar de energía nuestro móvil, falsas creencias respecto a las prácticas que debemos llevar a cabo para aprovechar hasta la última pizca de electricidad de nuestro smartphone y, por qué no, promesas de baterías que solo tendremos que cargar una vez a la semana.

¿Baterías que duran más?

Por mucho que cueste creerlo, es posible: la batería de nuestro móvil va a durar cada vez más, y todo gracias a un buen puñado de mejoras en lo que a hardware y a software respecta y a una moda que quizás sea mucho más que eso: las pantallas grandes son clave para que tu móvil viva más horas.

Parece una contradicción: si la pantalla es más grande, lo más probable es que consuma más energía. Sin embargo, olvidamos un pequeño detalle: si los nuevos iPhone (por poner un ejemplo) se apuntan a la moda de las pantallas grandes, también aumentan su tamaño y, por lo tanto, podrán tener baterías de mayor capacidad.

Es sencillo. Un Samsung Galaxy S2 venía con 4,3 pulgadas debajo del brazo y una batería de 1.650 mAh (miliamperios/hora) ¿Su duración? Según el portal de tecnología AnandTech, cerca de 5 horas. Ahora toca dar un salto en el tiempo para llegar hasta el Galaxy S5 con sus 5,1 pulgadas. La diferencia en las dimensiones traía consigo un cambio sustancial en la batería, que en esta ocasión era de 2.800 mAh. La duración aumentaba también: más de 10 horas de vida según el análisis realizado por AnandTech en las mismas condiciones.

Así, llegamos al primer pilar sobre el que se sostendrá la duración de las baterías de nuestros próximos móviles: las pantallas grandes requieren más energía pero permiten ir acompañadas por baterías más grandes y, según los datos, el aumento en el tamaño de las baterías compensa con creces el aumento del consumo. Pero aún hay más.

Hardware más eficiente y una ayudita de Android

Por suerte, las tripas de los smartphones también están evolucionando para lograr que la batería aguante unas horas más. El ejemplo perfecto lo encontramos esta vez en una curiosa pareja: la formada por el Sony Xperia Z1 y el Xperia Z2.

Los dos modelos de la compañía japonesa fueron lanzados con tan solo 6 meses de diferencia y con aspectos bastante similares. En principio, la batería del Z2 no debería durar mucho más que el primer modelo: la diferencia entre uno y otro es de tan solo 0,2 pulgadas y 200 mAh.

Sin embargo, un estudio realizado por la web Techspot sobre la duración de las baterías dio a conocer una diferencia más que sustancial entre la de ambos dispositivos: el Z1 aguantaba algo más de 8 horas reproduciendo vídeos y, en las mismas condiciones, el Z2 podía estar cerca de 14 horas dando guerra.

Esta vez el tamaño no importa, sino que la clave se encuentra en el cerebro de estos teléfonos que bien podrían pasar por hermanos gemelos. Sus procesadores son distintos (Snapdragon 800 y Snapdragon 801, respectivamente) y, sin lugar a dudas, uno es más eficiente que otro.

Pero no todo van a ser mejoras relacionadas con lo físico. Las pantallas grandes y los componentes de mayor eficacia ayudan a que las baterías de los móviles de última generación le puedan seguir el ritmo a sus dueños, pero el sistema operativo también tiene algo que decir.

En este sentido, Google ha decidido darle cierto peso a la vida de la batería en su próximo sistema operativo móvil: Android L se porta mejor con la batería de los móviles que las versiones anteriores.

Para comprobarlo, en Ars Technica toquetearon dos Nexus 5 en igualdad de condiciones pero con distintos sistemas operativos. Uno de los dispositivos funcionaba con Android KitKat, mientras que el otro usaba la versión para desarrolladores de Android L. Los resultados hablan por sí solos:

En las mismas condiciones y con el mismo móvil (es decir, mismo tamaño y mismos componentes), Android L le dio dos horas más de vida a la batería del Nexus 5.

Ahora toca cruzar los dedos y desear con todas nuestras fuerzas que aquellos días dorados en los que la batería del móvil nos seguía el ritmo, vuelva. Pantallas grandes, procesadores eficientes y sistemas operativos: mimad nuestras baterías, por favor.