Por qué aparece el mensaje "no cubrir el auricular" en tu Xiaomi

Los usuarios de teléfonos Xiaomi han podido comprobar en sus propios terminales que a menudo, y sin saber muy bien cómo, les aparece un mensaje en la pantalla de su móvil en el cual se visualiza el mensaje “no cubrir la zona del auricular”. Te contamos a qué se debe este mensaje y cómo solucionarlo.

No cubrir la zona del auricular

Con cierta frecuencia y sin venir a cuento los usuarios de algunos teléfonos móviles como los POCO X3, Redmi Note 9 o Redmi 9 suelen ver en la pantalla de su móvil este enigmático mensaje, porque la mayoría de las veces no se está cubriendo la auricular y no saben muy bien el por qué apara y cómo evitarlo. Por lo que a continuación te contamos qué lo provoca y cómo solucionarlo por el momento.

Son varias las razones que pueden llevar a que aparezca este mensaje en la pantalla de nuestros Xiaomi, ya sea por un fallo de la capa de personalización de MIUI, por el uso de un nuevo protector de pantalla o porque el sensor de proximidad no esté bien calibrado. Pero tiene una fácil solución, aunque tengamos que renunciar al uso de una función muy interesante como es el modo bolsillo.

Desactivando el modo bolsillo | TecnoXplora

Este modo evita que nuestro teléfono se active de forma accidental cuando lo llevamos guardado en un bolsillo o en el interior de una mochila o bolso. Y para ello interviene el sensor de proximidad que provoca el error, por lo que no es de extrañar que, si tenemos activo el modo bolsillo, recibamos con cierta frecuencia este mensaje. Por lo que para evitar seguir viéndolo de vez en cuando debemos desactivarlo.

Para dejar sin efecto el modo bolsillo lo primero es acceder a los ajustes del teléfono móvil.

lo primero es acceder a los ajustes del teléfono móvil. Para ello entra en el cajón de aplicaciones y pulsa sobre el “ ajustes ”

” Accede al menú con las opciones de configuración .

. Deslízate en busca de la opción “ pantalla de bloqueo” y selecciónala.

y selecciónala. A continuación localiza “modo bolsillo” y desliza el botón situado junto a esta opción hasta la posición desactivado.

De este modo conseguimos que no aparezca el mensaje de error. Aunque corremos el riesgo de que al guardar nuestro teléfono en un bolsillo o bolso pueda activarse la pantalla y enviar mensajes, ejecutar aplicaciones o realizar llamadas sin ningún tipo de control. Un pequeño problema de fácil solución, aunque si no estamos dispuestos a desactivar el modo bolsillo no acarrea otras consecuencias más que la incomodidad de la aparición de forma aleatoria del mensaje única y exclusivamente. Esto no genera fallos de seguridad, ni afecta al rendimiento. Por lo que no es estrictamente necesario dejar de usar el ajuste por miedo a que le pase factura o averíe nuestro teléfono móvil. Es muy probable que en próximas actualizaciones de la capa de personalización sea subsanado este problema y se pueda volver a disfrutar de este modo de uso tan interesante y que nos puede sacar de más de un apuro.