Ya puedes descargar los fondos de pantalla de MIUI 14 en tu móvil

La nueva versión del sistema operativo de Xiaomi ya está disponible para algunos usuarios, pero si quieres adelantarte o probar sus nuevos fondos de pantalla ya puedes hacerlo. Te contamos cómo.

Descarga los nuevos fondos de pantalla de MIUI 14

Como ya es habitual cada sistema operativo lleva consigo una serie de cambios. Además de las mejoras en el rendimiento y la seguridad, a este se le suman cambios de diseño y como no, no podían faltar sus nuevos fondos de pantalla. Algo a lo que nos tienen acostumbrados fabricantes como Apple, Samsung y Xiaomi. En esta ocasión le ha llegado el turno al fabricante chino y ya se pueden descargar en alta calidad las imágenes que forman parte de su nueva biblioteca de fondos. Se trata de una selección de imágenes que van desde las más abstractas hasta bellas imágenes de naturaleza, a continuación, te contamos cómo conseguirlas.

Los fondos están disponibles a través de Telegram en el canal de @EqualWall, desde el cual tenemos la opción de descargar todos los fondos. Para ello solo debemos acceder a Telegram, realizar una búsqueda del canal o pulsar en en link. Para descargarlos, simplemente pulsa descargar, esto nos da acceso a al archivo Zip que los contiene. Una vez descargados tendremos que descomprimir el archivo zip, y ya podemos seleccionar los fondos que queremos usar.

Como siempre lo haremos a través de las opciones de configuración de nuestro teléfono. seleccionando la imagen desde la galería. En el caso de los teléfonos Xiaomi, mantendremos pulsada la pantalla principal hasta que aparezca el correspondiente menú. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, tenemos un icono “fondos de pantalla”

perfil en la esquina inferior derecha. Pulsa el icono de tuen la esquina inferior derecha.

“fondos de pantalla” En esta nueva ventana selecciona

“mis fondos de pantalla” Desde aquí tenemos la opción de acceder a

nuevas imágenes y podemos seleccionarlas. accede a la librería para acceder a lasy podemos seleccionarlas.

Una vez las hemos seleccionado, pulsa aplicar para completar el proceso. Se trata de un total de diez fondos con diferentes motivos en sus versiones clara y oscuras, que van desde una forma geométrica disponible en dos tonos. Otro con objetos de forma curva en tonos rojizos y otra versión en tonos azulados. Incluye además un fondo con piedras de colores, en dos versiones de diferentes tonos. Dos fondos con estructuras abstractas en varias tonalidades y cierra esta selección dos últimos más realistas en lo que puede ver una ola de agua en la orilla y un paisaje con rocas.

Son muchos los dispositivos que no van a tener la opción de actualizarse con la última actualización del sistema, de hecho, aún son muchos los usuarios que han podido actualizar sus móviles con la anterior versión el MIUI 13. Pero de este modo podrán por lo menos acercarse un poco más con el uso de los fondos diseñados para este. Estos podemos usarlos tanto en la pantalla de bloqueo como de inicio de nuestro teléfono de forma indistinta.