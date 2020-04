La carrera por los megapíxeles en las cámaras de los teléfonos móviles no ha hecho más que empezar, tras unos años de tregua, en los que pasamos de aquellos móviles con 40 megapíxeles de Nokia a los 12 o 13 megapíxeles de la mayoría de los terminales, en el último año se ha desatado una competencia entre fabricantes que ha llevado a alcanzar en poco tiempo tamaños de sensores que nunca habíamos visto en un teléfono, y que van a seguir creciendo hasta cotas nunca vistas. Al menos eso es lo que hemos conocido ahora gracias a uno de los “leaksters” más reputados del mercado chino, que ha desvelado que el próximo mes se alcanzará un nuevo máximo en esta lucha por contar con el sensor más grande en una cámara móvil.

Hasta 192 megapíxeles

El pasado año hemos visto cómo los teléfonos móviles alcanzaban un nuevo techo con el lanzamiento de cámara cuádruples que contaban con un sensor principal de 108 megapíxeles. Estos han sido los Xiaomi Mi Note 10 y el Samsung Galaxy S20 Ultra, ambos contando con sensor de Samsung, aunque en el último caso con importantes mejoras respecto del sensor original. Ahora se vislumbra en el horizonte un nuevo techo en este aspecto de la fotografía móvil. Ya que la popular cuenta de “Digital Chat Statio” de la red social china Weibo ha desvelado que el próximo mes tendremos novedades en este aspecto.

El Samsung Galaxy S20 Ultra es un móvil 5G | Samsung

Tanto es así que asegura que el próximo mes de mayo tendremos un nuevo móvil en el mercado que contará con el procesador Snapdragon 765 y una cámara de 192 megapíxeles. Ese procesador es uno de los más potentes de la gama media, un peldaño por debajo de la serie 800, y con este tipo de sensores se estaría alcanzando el techo en su capacidad para poder gestionar este tipo de cámaras de fotos. En las propias especificaciones de este procesador se apuntaba a que era capaz de gestionar sensores precisamente de hasta 192 megapíxeles, por lo que en este aspecto como decíamos se estaría tocando techo precisamente.

Sobre el fabricante que estrenará este primer sensor de 192 megapíxeles no está muy claro, aunque se espera sobre todo que sea Xiaomi el que estrene este nuevo sensor. Aunque no se descarta por supuesto a Samsung, o que un tercer fabricante sea capaz de plantar cara a ambos y superar con creces ese techo. Eso es algo que por ejemplo podría hacer perfectamente Huawei. Sea como fuere, parece que la guerra por contar con más megapíxeles en un sensor no ha hecho más que empezar, y que debemos prepararnos para alcanzar tamaños de sensores absolutamente desorbitados en nuestros móviles, algo que redundará sobre todo en el detalle de las fotografías y en la capacidad de ampliación de las escenas en forma de zoom. Quizás podríamos ver un nuevo Xiaomi emulando e incluso mejorando el zoom 100X que ha estrenado el Samsung Galaxy S20 Ultra.