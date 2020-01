Grabar llamadas es algo que hemos podido hacer en un móvil Android desde hace años. Como sabéis se trata de algo serio, ya que siempre que realicemos una grabación de una llamada en el teléfono debemos tener el consentimiento expreso de la otra persona, de lo contrario, si difundimos esas grabaciones podrían denunciarnos. Pero dejando de lado la gravedad del asunto, y centrándonos en el propio hecho, el de grabar las conversaciones, hasta ahora no ha habido en Android un método nativo para poder grabar las conversaciones, sin tener que recurrir a terceras apps, de esas que llevan años en las tiendas de aplicaciones móviles.

La app de teléfono de Google se actualizará con esta función

Técnicamente en muchos móviles Android existe la posibilidad de grabación de las llamadas de forma nativa. Gracias a fabricantes que en sus capas de software integran herramientas para poder hacer la grabación de estas llamadas. Pero en esta ocasión hemos conocido que será la app de teléfono por excelencia, la que llevan instalada por defecto cientos de móviles de todo el mundo, la que nos va a permitir por fin acceder a esta característica, hasta ahora solo accesible con aplicaciones de terceros.

Ahora lo sabemos porque desde XDA Developers han buceado en el código de la aplicación, y como suele ocurrir, se han topado con esta característica en su primera aparición dentro de la aplicación. Han encontrado exactamente tres líneas de código donde se hace mención a la función de grabación, que no puede ser otra cosa que la grabación de la conversación en llamada. Se trata de la versión 43.0.289191107 lanzada hace unas horas para el Google Pixel 4. Esto sin duda abre muchas posibilidades para los usuarios de móviles Android, a la hora de poder grabar las llamadas, ya sean entrantes o salientes.

Y sobre todo podría contentar a usuarios fieles a algunos fabricantes, que al pasarse a Android One, el sistema operativo casi puro de Google, que han adoptado muchos fabricantes, como por ejemplo Xiaomi, en algunos de sus modelos más vendidos. De esta manera, los usuarios de Android One no tendrían que recurrir a terceras apps para poder grabar las llamadas con sus móviles. Además Google ha puesto palos en las ruedas de los desarrolladores de software de este tipo de funciones, y en los últimos años no ha facilitado la API que permite a terceros hacer grabaciones de las llamadas.

En cualquier caso hay muchas apps de terceros en la App Store que graban las conversaciones. Pero parece que este movimiento de Google, para integrar la grabación de llamadas en su app de teléfono, se debe al reciento anuncio hecho por Xiaomi. En este la firma china anuncia que sus futuros móviles vendidos en Europa y a nivel global, fuera de China, contarán con la app de teléfono y marcación de Google por defecto, en lugar de la que utilizan ahora los usuarios de Xiaomi en sus móviles, que son las pertenecientes e MIUI. Por esa razón, podría tener sentido que Google introdujera una característica que ahora sí disfrutan los usuarios de Xiaomi con su app nativa.