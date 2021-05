Pronto podrás apagar tu teléfono móvil con el asistente de Google

El asistente de Google ya es un compañero habitual para millones de usuarios de móviles Android en todo el planeta. Este asistente se ha convertido en una de las formas más sencillas de interactuar con nuestro móvil y otro tipo de dispositivos sin necesidad de tocar su pantalla. Y poco a poco va añadiendo nuevas características que lo hacen más interesante y sobre todo útil. Es el caso de la función que se ha conocido durante estos días, con motivo del Google I/O, y que nos ha desvelado que será posible incluso apagar el teléfono con el asistente de los de Mountain View.

Una nueva función del asistente

Aunque en esta ocasión no se trata de una funcionalidad desvelada por Google propiamente dicha, ya que la información que hemos conocido se basa sobre todo en el análisis de la aplicación, del archivo APK que la contiene. Gracias a esta información se ha descubierto que el asistente de Google será capaz de apagar el teléfono si se lo pedimos nosotros. Y no estamos hablando de la funcionalidad desvelada por Google para Android 12 que utilizará el botón de encendido / apagado del teléfono para activar el asistente, sino de una opción mucho más cómoda.

En esta ocasión desde 9to5Google han analizado la app de la búsqueda de Google en Android, donde han encontrado información de primera mano sobre cómo funcionará el asistente en el futuro dentro de Android 12. En esta información lo que se especifican son dos cosas. Por un lado que pulsando en el botón de encendido más volumen arriba será posible abrir el menú de apagado del teléfono, el que ahora aparece cuando pulsamos prolongadamente el botón de encendido. Y lo más interesante, que solo con decírselo al asistente de Google, el teléfono será capaz de apagarse por completo de manera automática.

Por tanto solo tendremos que decirle al asistente algo como “Hey Google, apaga el teléfono” y el asistente automáticamente apagará el terminal de manera completamente autónoma. Otra posibilidad que avanzan desde la fuente es que en lugar de apagar directamente el teléfono, lo que haga el asistente de Google es mostrar el menú de apagado sin necesidad de tocar las teclas del teléfono. De esta manera serían tres las maneras de apagar el teléfono que convivirían en los móviles Android en el futuro.

Parecen demasiadas, pero si tenemos en cuenta que cada una se adapta a un momento específico y a ciertas necesidades del usuario, podría tener su sentido perfectamente. Lo que no nos queda claro es si estas funciones serán de obligado cumplimiento por parte de los fabricantes, o si al final esto simplemente se quedará en los Pixel. No obstante no estamos seguros de que imponer el asistente de Google en el botón de encendido sea algo que guste a la mayoría de los usuarios, más bien pensamos que todo lo contrario. Sea como fuere, todo apunta a que esta será una de las áreas que más cambie con Android 12, algo que comprobaremos los próximos meses.