Problemas en la producción del iPhone 13, se retrasarán las entregas

El iPhone 13 se presentaba hace un par de semanas como la nueva punta de lanza de la gama de productos de Apple. Los estragos colaterales de la pandemia retrasaban la presentación el pasado año hasta el mes de octubre, respecto de la habitual fecha del mes de septiembre. Algo que sigue teniendo consecuencias en la actualidad, ya que parece que el iPhone 13, aunque se ha entregado puntualmente en las tiendas el pasado viernes, puede que vea retrasados sus tiempos de entrega por diferentes problemas que están surgiendo en la producción de estos teléfonos, que ahora es cuando más se están demandando.

¿Cuánto va a haber que esperar?

Las informaciones que conocemos ahora apuntan a la posible causa de ese retraso en las entregas de los nuevos teléfonos de Apple. Concretamente parece que todo tiene que ver con una de las principales novedades que han recibido este año el resto de iPhone 13, hablamos de la estabilización óptica de imagen OIS. Esta gran novedad, que al final es uno de los principales reclamos para hacerse con estos teléfonos, está dificultando precisamente la producción. Y es que, en plena crisis de escasez de componentes electrónicos y semiconductores, los proveedores de Apple se han encontrado con una exigencia de pedidos muy por encima de sus posibilidades actuales.

Cuida tu nuevo iPhone 13, no resiste tan bien las caídas como sus predecesores | Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash

Y no solo los problemas de abastecimiento están detrás de este problema, sino que a su vez los estándares de calidad que impone la propia Apple están retrasando también el desarrollo de estos componentes para las cámaras de fotos de los teléfonos de Apple. Así que al final, como en tantos otros sectores productivos, se está dando la tormenta perfecta que está dando como resultado una escasez de recursos que imposibilita a los fabricantes cumplir con sus propios objetivos de producción. En este caso la consecuencia directa es que, si estamos pensando en comprar un iPhone 13, lo normal es que tardemos mucho más tiempo en recibirlo.

Apple presenta sus esperados iPhone 13, notch más pequeño, 120Hz y modo cine | Apple

Según las informaciones de Nikkey Asia, parece que los problemas de abastecimiento de Apple para poder fabricar sus iPhone 13 podrían resolverse a mediados del mes de octubre. No obstante, no sería extraño que en el futuro las cosas pudieran complicarse de nuevo, ya que a día de hoy no está garantizado el suministro de componentes en el mercado, algo que podría extenderse durante el próximo año 2022. Aunque en caso de seguir estos problemas Apple será la empresa menos afectada en este sector, ya que estas informaciones apuntan a que sus proveedores darán preferencia a los pedidos de Apple frente a los de otros fabricantes.

A todo esto, se une que la demanda de iPhone 13 parece ser mayor de la esperada por Apple, algo que por otro lado está ocurriendo en otros muchos sectores, que están viendo una demanda desbordada después de la pandemia, origen por otro lado de los problemas de abastecimiento que se están sufriendo ahora. Al final no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola, y nos tocará ser pacientes a la hora de recibir nuestro iPhone 13 si optamos por hacernos con uno de ellos.