Los problemas crecen: el WiFi del iPhone 15 Pro no funciona bien

La semana pasada os contábamos que Apple había publicado una nueva actualización de iOS 17, que presuntamente había sido creada para resolver los problemas de sobrecalentamiento de estos dispositivos, que como sabéis, han sido uno de los aspectos más mejorables desde que llegaran al mercado. Parece que las aguas han vuelto a su cauce en este aspecto, pero como suele ser habitual a la hora de actualizar dispositivos, mientras por un lado se arreglan cosas, por otro lado, se rompen por completo, o bien comienzan a funcionar de forma errática e inestable.

Más problemas tras iOS 17.0.3

Es una posibilidad importante que una actualización no resuelva todos los problemas, sencillamente porque quizás en el momento de desarrollarla no habían aflorado claramente. Pues bien, ahora con esta actualización se ha podido comprobar que el WiFi de muchos iPhone 15, y también de otros modelos, no está funcionando correctamente después de implementarla. Y esto de momento es un misterio, el por qué están ocurriendo estos problemas.

Lo cierto es que los usuarios de estos teléfonos están experimentando muchos problemas relacionados con el WiFi y la conectividad del dispositivo. Concretamente estos los están percibiendo porque notan cómo la navegación web o la descarga de archivos se ejecuta de una forma más lenta de lo habitual. Y esto no es todo, porque otro de los síntomas es la desconexión aleatoria de las redes WiFi a las que presuntamente hemos estado conectados.

Y no se dan estos dos problemas necesariamente en ambos casos, sino que a unos usuarios les puede ir más lento, y no desconectarse, y viceversa, en ambos casos es aleatorio. Por tanto, no está muy claro el origen de los problemas, o un patrón común en el que puedan estar ocurriendo estos males funcionamientos de las redes. En cuanto a los dispositivos afectados, parece que el problema es más transversal de lo que le gustaría a Apple.

Ya que no solo los usuarios de los iPhone 15 están teniendo estos problemas. Sino que además los de otros modelos de Apple están sufriendo también los mismos fallos. Y esto lógicamente tiene un nexo común, como es el de iOS 17, que en todos los casos es el sistema operativo utilizado. Concretamente esa última actualización que arregla todos los problemas que se habían achacado hasta ahora a los teléfonos de Apple, iPhone 15.

De momento Apple no ha reconocido nada, ninguno de estos problemas, y por tanto no sabemos tan siquiera si existe alguna solución en forma de actualización en camino. Lo normal y esperable es que sí, que los de Cupertino aborden una nueva actualización de iOS que resuelva todos estos problemas. No obstante, son problemas reportados en las últimas horas que tampoco parecen tener una gran consistencia, desde el punto de vista que sea un clamor el fallo y que haya afectado a todos los usuarios por igual, sino que son problemas que incluso podrían depender de muchos factores personales y ambientales del entorno de cada usuario. Esperamos con ganas las explicaciones de Apple, de haberlas.