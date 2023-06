El primer OnePlus plegable se filtra, y no va a defraudar

Sin duda va a ser todo un acontecimiento, el lanzamiento del primer móvil plegable de OnePlus, esto es algo que está más cerca que nunca. Y es que el mercado de plegables no para de crecer, y OnePlus no ha querido faltar a la cita con su primer dispositivo de este tipo. Aunque todo son especulaciones, la realidad es que cada vez conocemos más detalles de este teléfono, que sin duda va a marcar un antes y un después en la historia de la marca china. Ahora se ha filtrado la que sería su ficha técnica completa, y desde luego no va a defraudar.

Un móvil a la altura

Hay que recordar que OnePlus es una empresa que forma parte del grupo BBK, que comparte marcas como Oppo, Realme o Vivo. Y por tanto todo hace indicar que este primer plegable estará inspirado en los Find N de Oppo, que son obviamente el espejo en el que mirarse. En esta ocasión las características filtradas apuntan a un teléfono de primer nivel, que contará además con una cámara de fotos Hasselblad.

Empezamos por lo importante, las pantallas. La plegable tendrá un tamaño de 7,8 pulgadas, contará con tecnología AMOLED y además una tasa de refresco de 120Hz. Por otro lado, la pantalla externa tendrá un tamaño de 6,3 pulgadas, así como tecnología AMOLED y la misma tasa de refresco de 120Hz. Será un móvil muy potente, gracias al procesador más rápido de este 2023.

Se trata del Snapdragon 8 Gen 2, que hemos visto en los principales topes de gama Android. Sin duda el apartado fotográfico va a ser de lo más destacado, y no nos equivocamos al afirmar que será posiblemente la mejor cámara que hayamos visto en un plegable hasta ahora. En estos móviles normalmente las cámaras han sido buenas, pero no excelentes, como en el caso de los topes de gama tradicionales, pero aquí vemos tres sensores de mucho nivel desde luego.

Empezando por el principal, con un tamaño de 48 megapíxeles. A este le acompaña un ultra gran angular de 48 megapíxeles, muy por encima de la media en resolución. Y se remata con un imponente sensor de periscopio de 64 megapíxeles que sin duda no es nada común en móviles plegables, y que puede ser todo un reto teniendo en cuenta el espacio adicional que requieren estos sensores por los espejos que deben integrar.

No se queda atrás la cámara delantera, doble, con dos sensores de 32 megapíxeles y 20 megapíxeles. Un aspecto interesante es que este nuevo plegable llegará también con un botón muy querido por los fans de OnePlus, como es el deslizante que silencia el teléfono. Un botón que se ha ausentado un tiempo, pero que está volviendo con fuerza. Además, junto a la filtración de las características tenemos también una imagen que nos muestra su rasgo más distintivo, la cámara de fotos. Esta tendrá un enorme módulo redondo y si, se puede observar ese sensor de periscopio con aspecto rectangular. La misma fuente afirma que el primer plegable de OnePlus se presentará en agosto.