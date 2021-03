Ponen a prueba la resistencia del Redmi Note 10, y no sale bien parado

El Redmi Note 10 es el nuevo móvil de gama media de Xiaomi, y sucesor de una de las gamas más populares del mercado. El que seguramente se convierta en uno de los súper ventas de este año acaba de llegar al mercado español y a muchos otros, también a la India. Precisamente desde allí hemos conocido un nuevo vídeo, que nos muestra una prueba de resistencia del teléfono. Una prueba en la que literalmente se maltrata el teléfono, y se le pone contra las cuerdas. Una prueba en la que no sale bien parado y que podríamos decir que termina con el Redmi Note 10 en siniestro total.

¿Qué le pasa a este teléfono?

Desde que hace años los iPhone sufrieran el Bendgate, en el que ciertos modelos de iPhone se revelaron como móviles poco resistentes y tendentes a doblarse cuando iban en el bolsillo trasero del pantalón, se ha convertido en algo bastante normal que se realice este tipo de pruebas de manera informal por parte de algunos medios en Youtube. En este caso como decimos la prueba la ha realizado un youtuber indio, que ha querido comprobar distintos aspectos sobre la resistencia de este teléfono. Es verdad que algunas de las pruebas están fuera de todo lugar, y dan con situaciones que normalmente no se darían en nuestro día a día.

Este es un teléfono que no cuenta con resistencia al agua, pero aun así lo sumergen para ver qué ocurre. Algo que se ve rápido, al comprobarse que desde la bandeja de la tarjeta SIM se filtra agua, a pesar de lo que sigue funcionado perfectamente. El teléfono está fabricado en plástico por lo que el paso de la cuchilla sobre él es algo que se nota especialmente en comparación con los móviles que son metálicos o están recubiertos de cristal. A pesar de que también se araña el lector de huellas lateral, este sigue funcionando a la perfección.

Respecto de los golpes, tampoco está preparado para ellos, como tantos móviles. Con caídas desde la altura de la cabeza el teléfono sufre daños importantes, hasta el punto de que la pantalla deja de funcionar. Con estos precedentes y con el teléfono ya terminal, el youtuber ha querido hacer la prueba que normalmente llevan a cabo todos aquellos que acceden a estos vídeos. En ella se prueba lo resistente que es el teléfono a doblarse. Momento en el que se hace toda la fuerza posible en los extremos del teléfono para intentar doblarlo.

Y mientras que en la mayoría de móviles lo más que ocurriría es una pequeña deformación en el perfil del teléfono, en este caso se parte literalmente por la mitad. La carcasa trasera y el borde no son capaces de aguantar la presión junto al lector de huellas, se termina partiendo, lo que es una muy mala noticia. No es normal es que teléfono vaya a sufrir esta torsión, pero es evidente que no es un teléfono tan resistente como otros que encontramos normalmente en esta gama media. Por tanto sigue siendo un móvil perfecto con una gran relación de prestaciones y precio, pero lamentablemente esto no se traduce en una gran resistencia.