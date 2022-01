El POCO X4 5G de Xiaomi estaría a punto de presentarse

La firma china Xiaomi sigue lanzando móviles a buen ritmo, esta semana esperamos que se estrenen en España los nuevos Redmi Note 11, que conocimos hace unos meses en China, y que sin duda van a dar mucho que hablar. Ayer mismo hablábamos de las primeras características de los Redmi Note 12, y ahora le toca el turno al que sin duda será uno de los teléfonos más populares en los próximos meses. Hablamos del nuevo teléfono de la firma POCO, que es junto a Redmi uno de los principales fabricantes del teléfono de gama media premium. Y es que parece que su modelo estrella, el POCO X4 5G, estaría a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo se estrenaría?

Pues bien, se especula que será dentro de muy poco porque un teléfono con el modelo 2201116PG se ha dejado ver en la certificación FCC, que básicamente nos anticipa que este teléfono está muy cerca de presentarse, ya que es un paso imprescindible para llegar al mercado. Ahora un nuevo tuit de un reputado filtrador, desvela que este modelo está estrechamente ligado al nombre del POCO X4 5G, lo que quiere decir que este teléfono que pasó hace unos días por esa certificación, sería en realidad el nuevo móvil de gama media de la firma.

Y aunque estos rumores se basan en informaciones que parten de malasia, la realidad es que cuando hablamos de un móvil POCO y países como este o India, lo estamos haciendo de un teléfono en su versión global, la misma que recibiremos en España. Por tanto, es de esperar que este sea el mismo modelo que llegue a nuestro país en las próximas semanas, aunque existe otra posibilidad. Porque los rumores apuntan a que este teléfono sería en realidad una versión global del Redmi Note 11 Pro. Y este teléfono se espera que se presente esta misma semana en España.

Poco X3 NFC | Xiaomi

¿Esto quiere decir que no llegaría a España como tal? No necesariamente. Y es que nosotros tenemos otra teoría, que en realidad sea la versión global del Redmi Note 11 Pro+, ese teléfono que ha estrenado los 120W de carga rápida en la gama media. Y lo decimos porque no creemos que Xiaomi vaya a renunciar a lanzar un POCO X4 5G en España, cuando es tradicionalmente uno de los modelos que mejor funciona. Así que hay dos posibilidades, o Xiaomi presenta en Europa solo el Redmi Note 11 esta semana, o si lanza los dos modelos, también el Pro, nos quedamos sin POCO X4 5G en nuestro país, algo que nos extrañaría muchísimo. Y es que Xiaomi es una de las firmas que más abusa de sus enseñas filiales, lanzando a su antojo los mismos móviles en diferentes regiones bajo distintas marcas y nombres.

Veremos qué pasa finalmente, pero podemos esperar cualquier cosa de la firma china, pero lo que está claro es que este POCO X4 5G llegará pronto al mercado, ¿a cuál? Eso ya es harina de otro costal, pero lo sabremos dentro de muy poco.