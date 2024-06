El POCO M6 Plus 5G se filtra con unas características te parecerán familiares

Xiaomi sigue trabajando en su gama más accesible de teléfonos, y ello pasa por renovar la gama de móviles de la marca POCO, especializada precisamente en este tipo de dispositivos más accesibles. Ahora se han filtrado más detalles del que será uno de sus súper ventas en los próximos meses, el POCO M6 Plus 5G, y como suele ser habitual en la marca, parece que se tratará de la versión global y occidental de un teléfono de Redmi lanzado recientemente en China, por lo que podremos hacernos a la idea de todo lo que va a ofrecer con solo mirar su ficha técnica. Vamos a conocer todos estos detalles con más detenimiento.

Un móvil de POCO inspirado en otro Redmi

El teléfono se ha dejado ver ahora en una nueva fuente, concretamente la base de datos de Google Play, donde suelen aparecer todos aquellos teléfonos que están cerca de llegar al mercado. En este listado muestra aspectos específicos, como una memoria RAM de 8GB, así como una GPU Adreno 613, así como una pantalla con resolución Full HD+. Y todo esto apunta a que el teléfono en cuestión podría ser la versión global del Redmi Note 13R lanzado en China hace unas semanas.

Parece ser que la única diferencia que habría con este modelo sería la memoria RAM, con una cantidad diferente, pero no por mucho. Por tanto, si nos limitamos a que este nuevo teléfono de POCO sería ese modelo de Redmi, podríamos considerar que sus características serían estas. Ofrecería una pantalla de 6.79 pulgadas, con resolución Full HD+, así como una tasa de refresco de 120Hz, en este caso con una tecnología AMOLED.

Su procesador seria un Snapdragon 4+ Gen 2, y por tanto ofrecería un rendimiento de gama media bastante solvente. Este teléfono no destacará por su cámara de fotos, que cuenta con dos sensores, el principal de 50 megapíxeles, y el secundario un macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos para hacer selfies sería de 8 megapíxeles. La batería tendría 5030mAh, con una carga rápida de 33W. Si os fijáis, se trata de un móvil muy similar al Redmi 13 4G lanzado esta semana en España, pero que tendrían en este caso una nueva vida como POCO en nuestro país.

Otros aspectos de este teléfono serían un lector de huellas ubicado en el lateral, así como Wifi de doble banda, Bluetooth 5.3, conectividad NFC o un puerto USB tipo C. Y por supuesto llegaría con HyperOS como sistema operativo. Ahora bien, cuándo será este teléfono una realidad, no lo sabemos, ya que los anteriores POCO M5 se lanzaron en 2022, por lo que ya ha pasado tiempo suficiente como para que ya se hubieran puesto a la venta, y no ha sido así. Peor entendemos que si está en la consola de Google Play, no debería demorarse más de unas semanas o hasta el verano, eso es lo que esperamos desde luego. Sobre su precio, podría moverse en los 250 euros aproximadamente.